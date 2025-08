¥×¥Á¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¥°¥é¥ó¥Þ¡¼¥Ö¥ë¡ÖPARTAGER(¥Ñ¥ë¥¿¡¼¥¸¥§)¥Ý¡¼¥Á¡×

グランマーブルは、個包装のマーブルデニッシュが、かわいらしいポーチ型パッケージに入った新商品「PARTAGER(パルタージェ)ポーチ」を、2025年9月に発売されます。

グランマーブル「PARTAGER(パルタージェ)ポーチ」

〇発売日:2025年9月より販売開始

※一部店舗では、2025年8月1日(金)より先行販売を実施

〇価格/内容:・1枚入り(税込 各378円)

- 京都三色

- メイプルキャラメル

- 祇園辻利抹茶あん

- モカショコラ

・2枚入り(税込 各680円)

- 京都三色・メイプルキャラメル(各1枚)

- 京都三色・モカショコラ(各1枚)

〇先行販売情報(2025年8月1日〜)

・グランマーブル祇園本店

・グランマーブルファクトリー店

・ジェイアール京都伊勢丹(2025年8月5日〜8月18日)

・成田国際空港 第2ターミナル4階 スタースイーツ

・羽田空港 第1ターミナルビル 2階出発ロビー 時計台1番前

※成田国際空港、羽田空港での販売は、8月中旬から開始予定です。

※販売商品は店舗によって異なります。

※販売店舗・期間は予告なく変更となる場合があります。

グランマーブルは、個包装のマーブルデニッシュが、かわいらしいポーチ型パッケージに入った新商品「PARTAGER(パルタージェ)ポーチ」を、2025年9月に発売。

これに先立ち、グランマーブル直営店舗および一部の期間限定ショップにて、2025年8月1日(金)より先行販売を実施します。

■新商品「PARTAGER(パルタージェ)ポーチ」

今回新たに登場する「PARTAGER(パルタージェ)ポーチ」は、オレンジ色のかわいらしいバッグデザインのポーチ型パッケージに、個包装のマーブルデニッシュを1枚または2枚入れた、ギフトにもおすすめの新形態です。

今後はオレンジ以外のカラーバリエーション展開も予定しています。

ランチ会での手土産、お店の来店特典、イベントの来場記念やゴルフコンペの参加賞、またブライダルのプチギフトなど活用の場面はバラエティー豊か。

何度も開閉できるチャックが付いたポーチ型パッケージは、中身を食べ終わったあとも小物収納などに活用できます。

コスメを入れたり、ゴルフの際にボールやティーを収納したり、ご近所へのお出かけ用のミニ財布として使ったりと、さまざまなシーンで便利に使えるアイテムです。

■グランマーブル直営店

グランマーブル祇園本店/カフェ・グランマーブル祇園ちから

〒605-0074 京都市東山区祇園町南側

TEL:075-533-7600

グランマーブル ファクトリー店

〒601-8182 京都市南区上鳥羽北島田町93番

TEL:075-682-1200

