パワフルな高速風！エヌエフ貿易『RTRHD-JP(アールティーアールエイチディージェイピー)』

エヌエフ貿易は、米国のサーキュレーターメーカーVornado Air LLC.(ボルネード・エアー)の日本総代理店として、ボルネード・エアーが開発・製造した、サーキュレーター高耐久モデル『RTRHD-JP(アールティーアールエイチディージェイピー)』(〜35畳対応)を2025年7月25日より販売開始しました。

エヌエフ貿易『RTRHD-JP(アールティーアールエイチディージェイピー)』

モデル名 :RTRHD-JP

標準価格 :27,500円(税込)

サイズ :幅27.5cm×奥行36.5cm×高さ39.5cm

重量 :4.9kg

電源 :100V 50/60Hz

消費電力 :50Hz/60Hz

強 65W/75W 中52W/58W 弱 35W/37W

電気代(*1) :(1時間当たり) 50Hz/60Hz

強 2.02円/2.33円 中1.61円/1.80円 弱1.09円/1.15円

音量 :強 58dB/58dB 中53dB/52d 弱45dB/42dB

風量調節 :強・中・弱の3段階

モーターの防塵防水性能:IP54(防塵・生活防水)※2

カラー :黒・緑

適用畳数 :〜35畳

生産国 :中国

日本仕様 :PSE認証取得済み

保証期間 :3年

首の上下の可動域 :270°(下90°上180°)

*1 電気代は、電力料金目安単価31円/kWh(税込)を基に計算しています。

*2 IPは、IEC規格に基づく防塵性能・防水性能に関する保護等級のことです。

前の数字は防塵性能、後の数字は防水性能を表しています。

IP5X:粉塵が内部に侵入することを防止する。

若干の粉塵の侵入があっても正常な運転 を阻害しない。

IPX4:いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。

今までとは一味違う、無骨でタフなルックスと安定感のあるボディ。

「強」は従来サイズ比風速2倍のパワフルな高速風。

一方、「弱」は静かでやさしい風。

リビングからガレージや作業場、オフィスから店舗やスポーツクラブまで幅広いシーンで使える、高耐久・防塵防沫仕様のサーキュレーターがこの夏登場。

■RTRHD-JPとは?

RTRHDとはRotor(回転) Heavy Duty(高耐久) のこと。

作業効率をあげる270°のヘッド回転と、高耐久なボディが自慢のタフモデルです。

・耐衝撃性の高い素材で、過酷な現場でも安心して使用可能

・IEC規格IP54準拠の防塵・防沫仕様のモーターを搭載し、ホコリや水しぶきに強い

・最強は11.4m/秒の高速風

・ヘッドの角度は、真下から真後ろまで縦方向に270°手動で調整可能

・35畳まで対応する大風量

ホコリや水しぶきに強い防塵防沫仕様モーター搭載

■活躍するシーン

・リビングの温度差解消・エアコンの効率アップに

・ガレージ・作業場・工房・建築現場での換気、および濡れた床や壁の塗装乾燥に

・スポーツクラブ・学校・店舗・オフィスの空気循環・熱中症対策に

・空気循環で植物に優しい環境づくりに

・室内トレーニング中のクールダウンに

■製品特長

1. 高耐久・防塵防沫仕様

耐衝撃性の高い素材使用、IP54準拠のモーター搭載でホコリや水しぶきのある場所に対応。

(生花店、ガレージなど)

2. 高速風で空気を動かす

最強11.4m/秒の高速風で換気や乾燥のスピードアップ。

温度ムラを解消し節電にも貢献。

最速11.4m/秒の高速風

3. 風量3段階(強・中・弱)

本体前面のトグルスイッチは作業中でも操作が簡単。

4. 送風方向は上下に270°調整可能。

真下から真上・真後ろまで手動で角度調整が可能。

床・壁・天井への送風や下向き送風による乾燥作業にも最適。

下向き送風でできる上昇気流は、植物の生育を促進。

5. 24時間連続運転

オートオフ機能がなく、連続運転可能(定期的なお手入れは必要)。

6. 持ち運び・収納性

ハンドル一体型で持ち運び簡単。

背面にはコード収納フックも完備。

7. デザイン・カラー

ブラック、グリーンのタフでクールな色合い。

8. 長期保証

安心の3年間保証。

