大自然に癒される上質な滞在体験！Mimoza Retreat NASU

ライフベースキャンプは、2025年8月1日(金)、那須高原の大自然に癒される全棟プライベートヴィラ仕様の自然体験型宿泊施設「Mimoza Retreat NASU(ミモザ・リトリート那須)」の営業を開始。

Mimoza Retreat NASU

所在地 : 栃木県那須塩原市戸田178-4 ジャイロライドパーク内

連絡先 : 0287-74-5517、 info@lbcg.net

オープン日 : 2025年8月1日(金)

予約・お問い合わせ: 公式ホームページ、お電話にて

ライフベースキャンプは、2025年8月1日(金)、那須高原の大自然に癒される全棟プライベートヴィラ仕様の自然体験型宿泊施設「Mimoza Retreat NASU(ミモザ・リトリート那須)」の営業を開始します。

森林アクティビティとグランピング体験で人気の「那須高原 プライベートヴィラ Yellow Base」から、建物・サービス・アクティビティなどをグレードアップし、より上質な時間を味わえる大人なリトリート施設として新たに生まれ変わりました。

【「Mimoza Retreat NASU(ミモザ・リトリート那須)」について】

那須の大自然を満喫

「フォレスト・チェアリング」

「ボン・ファイアリング」

「スターゲイジング」

豆から挽くコーヒー

「Mimoza Retreat NASU」は、那須高原の大自然に包まれながら滞在できる、全棟プライベートヴィラ仕様の宿泊施設です。

日中には──

ウッドデッキのリクライニングチェアで深呼吸をしながら「フォレスト・チェアリング」。

森の音に包まれながら、自分を取り戻すようなひとときを過ごせます。

ファイヤースターターで火を起こす「ボン・ファイアリング」体験や、自立式電動ボード「ジャイロライド」で疲れず爽快に森林浴といったアクティブなリトリート時間も楽しめます。

夜には──

那須高原黒毛和牛ステーキなど地元食材のバーベキューに舌鼓を打った後は、併設のプライベートサウナと露天風呂で身体を整え、心をほどいて。

夜の森を静かに灯す、たき火を囲みながら語らう時間や、リラックスチェアでお好きな飲み物を片手に満天の星を仰ぎ見る「スターゲイジング」も那須高原ならではの特別な癒しとなります。

手持ち花火で遊ぶ「HANABI Retreat」も、子ども心を取り戻すひとつの大切な思い出になります。

翌朝には──

爽やかな空気に包まれるウッドデッキでのリトリート・ヨガや、豆から挽いたコーヒーとともに森を眺める静かなひととき。

那須の森の香りに包まれながら味わうたき火ホットサンドの朝食で、一日をゆっくりと始めてください。

自然の静寂に包まれながら心を解きほぐし、都会の喧騒を忘れてリトリートする──。

そんな特別な時間を求める方に向けた、那須の新しい滞在スタイルを提案します。

【夕食は豪華バーベキュー、朝食はたき火ホットサンド】

那須高原黒毛和牛ステーキBBQ

たき火で仕上げるホットサンド

「Mimoza Retreat NASU」のお食事のテーマは「体験と美食」。

食事をただ食べるというだけでなく、体験を愉しむというリトリートとして捉えています。

夕食のBBQは、那須高原黒毛和牛ステーキと那須三元豚の地元食材バーベキュー。

メインの「那須高原黒毛和牛ステーキ」は、那須高原の自然豊かな環境で大切に育てられた、上質な脂質が特徴のとろけるような肉の旨味で有名な黒毛和種です。

他にも柔らかくきめ細かな肉質で、旨味と甘みが強い那須の銘柄豚など、なるべく地元産の食材にこだわりました。

また新鮮な野菜を使用し、食材本来の味わいを楽しめる内容となっています。

朝食には豆から挽く香り高いコーヒーや、たき火で仕上げるホットサンド&那須高原ヨーグルトを用意。

パンの香ばしさと、とろけるチーズ、那須産のハムの塩味が絶妙な一品で、アウトドア気分を味わいながら那須高原らしい朝をゆったりと満喫できます。

各ヴィラには全天候型のBBQスペースを完備し、天候に左右されずゆったりと食事を楽しめます。

さらに柵付きのウッドデッキを備えており、食事中も愛犬と安心して過ごせる空間を提供しています。

【プライベートサウナ&露天風呂】

頭上に広がる絶景

こだわりのヒノキのサウナ室

完全予約制のプライベートのスパ施設が利用できます。

ツリーハウス仕様の3階建てオープンスパは足を踏み入れるだけでワクワクし、特別な時間にいざないます。

MISA製フィンランドサウナストーブを導入し、セルフロウリュで思う存分本格的なサウナを楽しめます。

サウナで火照った身体を優しく包む、肌あたりなめらかで心地よい水風呂でリフレッシュ。

広々とした整いスペースには、リラックスチェアやハンモックもあり、自然と一体となり至高の“無”の時間をお過ごしください。

木の香りがほのかに漂う露天風呂の湯面には空や森の色、風の気配が映りこみ、日常とは切り離された時間が静かに流れます。

頭上に広がる360度の原生林パノラマビューを楽しめます。

さらに併設のカフェ「たき火」より生ビールなどのアルコール類を含む各種ドリンク、カフェメニューのデリバリーサービスも利用可能。

露天風呂で飲む生ビールはまさに至高です。

宿泊者は無料で80分間利用可能(プランによる)

【プライベートヴィラのお部屋】

明るく開放感のあるベッドルーム

広々としたリビング

ミモザ色が特徴の2階建てのプライベートヴィラを丸ごとデザイナーズリフォームして、より洗練されたデザインに生まれ変わっています。

アクセントクロスを採用し、リラックスできる空間を演出。

間接照明を取り入れることで、夜はよりムードのある落ち着いた滞在を楽しめます。

家具や装飾も統一感のあるデザインに変更し、より洗練されたインテリア空間となりました。

また寝室が複数に分かれているため、複数グループや親子三世代などの滞在にも最適です。

リビングと寝室を適度に分離したレイアウトにより、それぞれのプライベート空間を確保しつつ、リラックスして過ごせます。

お子様連れのご家族はもちろん、シニアの方も快適に滞在できるよう、段差の少ない設計や手すりの設置など細やかな配慮を施しました。

【愛犬と寛ぐ空間づくり】

ウッドデッキも改装

ペット連れの方により快適に滞在していただけるよう、ペット専用のヴィラを常設化しました。

専用の足洗い場は、お湯が出るので涼しい那須の気候でも安心。

さらに、ベランダには柵付きのウッドデッキがあり、愛犬と一緒にリラックスチェアで那須の大自然を満喫ください。

1階のリビング内ではペットが自由にお過ごしいただけるなど、愛犬にとってもリラックスして過ごせる環境を整えました。

愛犬と一緒の滞在をより快適にするため、ペット用アメニティは、専用のケージや食器、トイレシートなどを用意し、宿泊時の持ち物を最小限に。

また、ペット用のタオルや消臭スプレーなども無料で貸し出ししており、長期滞在や雨の日でも清潔に過ごせる環境を提供します。

宿泊者はドッグラン無料

敷地内には広々としたドッグランを完備。

愛犬がのびのびと走り回れる環境を整えました。

地面には足に優しいオムニ人工芝の専用素材を採用し、汚れにくく安全に遊べるよう配慮。

ベンチも設置し、飼い主様も快適に過ごせます。

広いドッグランをかけまわる愛犬の姿に、家族も笑顔がこぼれます。

【併設アクティビティ施設の紹介】

滞在中はヴィラ内だけでなく、併設の施設でも充実した時間を過ごせます。

●グランピングカフェ&BBQ“たき火”

ボン・ファイアリングを手軽に準備なしで楽しめるカフェ。

那須高原の自然の中で、愛犬と一緒に火起こしから体験できるのが魅力です。

たき火で生豆から作るコーヒー焙煎体験や弾けて楽しいポップコーン体験といったたき火を使ったメニューから、本格的な焼きカレーやドリンクまで楽しめます。

カフェ利用者は愛犬用の特製ごはんが無料提供され、利用料自体の割引もあります。

宿泊者もペットも満足できる滞在を提案します。

愛犬と森の中でカフェタイム

無添加でバランスの良いわんちゃんごはん

●ジャイロライドパーク

「アクティブリトリート」といえば、原生林の中を森林浴しながら爽快に駆け巡るジャイロライドがおすすめ。

ジャイロライドとは自立式電動立ち乗りボードのことで、オフロードの原生林コースをインストラクター無しで自由に駆け巡れる、全国初の施設です。

老若男女問わず3世代で楽しめ、雨の日も雪の日も汚れにくく、快適に楽しめます。

宿泊者限定で2台が無料で乗り放題(プランによる)。

タイヤが大きく安定感あり

誰でも簡単に体験可能

●パワーショベルパーク

那須の涼やかな森の中で、本物の「パワーショベル」を操縦体験できるアクテビティ施設。

大型・小型2種類から選択できるため、大人から子どもまで、重機の操作を楽しむことができる。

宿泊者は利用料自体の割引あり。

公式サイト: https://lbcg.net/psp/

迫力の3トンパワーショベル

インストラクターがマンツーマンで指導

■那須高原の自然に囲まれた贅沢なプライベートステイ

「Mimoza Retreat NASU」は、那須高原の豊かな自然に囲まれた完全プライベート仕様のヴィラ。

ご家族やご友人、ペットとともに、まるで別荘のようにくつろげる空間を提供します。

また、当施設は1日数組限定の貸切型ヴィラのため、周囲を気にせずのんびり過ごせるのも魅力です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大自然に癒される上質な滞在体験!Mimoza Retreat NASU appeared first on Dtimes.