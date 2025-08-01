ÆüËÜ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÈóÆü¾ï¤Ê»þ´Ö¡ªÆüËÜ¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢Ê¸²½¸òÎ®²ñ¡Á¥¯¥é¥¤¥Í¡¦¥¯¥í¡¼¥Í¡Ö¥»¥ß¥Ê¡¼¤ªÃã²ñ¡×
ÆüËÜ¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢Ê¸²½¸òÎ®²ñ¡Á¥¯¥é¥¤¥Í¡¦¥¯¥í¡¼¥Í¤Ï¡¢»¥ËÚ¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¥¦¥£¡¼¥ó¤ÎÉñÆ§²ñ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥»¥ß¥Ê¡¼¤ªÃã²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢Ê¸²½¸òÎ®²ñ¡Á¥¯¥é¥¤¥Í¡¦¥¯¥í¡¼¥Í¡Ö¥»¥ß¥Ê¡¼¤ªÃã²ñ¡×
¡ãÆü»þ¡ä
2025Ç¯8·î23Æü(ÅÚ) 13:30¡Á15:45¡¡(¼õÉÕ13:15)
¡ã¾ì½ê¡ä
ËÊ¿´Û¡¡1F²¼¤Î¹´Ö¡¡(ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÃæÅç¸ø±à 1-20¡¡Tel (011)211-1951)
¡ãÆâÍÆ¡ä
¡¦¥¦¥£¡¼¥óÉñÆ§²ñ¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¥ß¥Ë¥»¥ß¥Ê¡¼
¡¦2025Ç¯¡Ö¥ª¥Ú¥éºÂÉñÆ§²ñ¡×¡Ö²¦µÜÉñÆ§²ñ¡×¤´Êó¹ð(¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¸ò¤¨¤Æ)
¡¦ÉñÆ§²ñ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¤ªÅÚ»º¤ÎÅ¸¼¨
¡ãµ¬ÌÏ¡ä
Äê°÷30Ì¾
¡ã¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¡ä
¾¯¤·¤ªÞ¯Íî¤ò¤·¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤
¡ã¸å±ç¡ä
»¥ËÚ»Ô
¡ã¤´»²²ÃÈñ¡ä
¥¯¥é¥¤¥Í¡¦¥¯¥í¡¼¥Í²ñ°÷ 3,500±ß¡¢Èó²ñ°÷ 4,000±ß¡¢³Ø³ä¤¢¤ê
¢¨Æþ´ÛÎÁ¤¬ÊÌÅÓ¤«¤«¤ê¤Þ¤¹
¢£¤ª¿½¤·¹þ¤ßÄù¤áÀÚ¤ê¡§8·î20Æü(¿å)
ÆüËÜ¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢Ê¸²½¸òÎ®²ñ¡Á¥¯¥é¥¤¥Í¡¦¥¯¥í¡¼¥Í¤Ï¡¢»¥ËÚ¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¥¦¥£¡¼¥ó¤ÎÉñÆ§²ñ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥»¥ß¥Ê¡¼¤ªÃã²ñ¤ò³«ºÅ¡£
¥¦¥£¡¼¥ó¤ÎÉñÆ§²ñ¤È¸À¤¨¤ÐÆüËÜ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î½÷À¤¬Æ´¤ì¤ëÀ¤³¦¡£
¸½ÃÏ¤Ç¤Ï°ìÈÌ¤Î¿ÍÃ£¤â»²²Ã¤¹¤ë¼Ò¸ò¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò¡¢Åìµþ¤Ç¤Û¤ÜËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±²ñ¤¬º£²ó¡¢»¥ËÚ¤Ë¤Æ½é³«ºÅ¤Ç¤¹¡£
¥¦¥£¡¼¥ó¤ÎÉñÆ§²ñ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç130²ó»²²Ã¡¢¡Ö¥Þ¥Ä¥³¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡¢ÂåÉ½¥¯¥í¡¼¥Í¥Þ¥¥³¤¬¡¢²èÁü¡¦±ÇÁü¤ò¸ò¤¨¤Æ¤ªÏÃ¤·Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢Ê¸²½¸òÎ®²ñ¡Á¥¯¥é¥¤¥Í¡¦¥¯¥í¡¼¥Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2000Ç¯11·î¤Ë¥¯¥é¥¤¥Í¡¦¥¯¥í¡¼¥Í(¾®¤µ¤Ê²¦´§¡¢¤Î°ÕÌ£)¤È¤·¤ÆÀßÎ©¡£
¥¦¥£¡¼¥óÉñÆ§²ñ¤ËÆ´¤ì¤ëÊý¡¹¤Ø¤Î»²²Ã¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡¢¥Ç¥Ó¥å¥¿¥ó¥È¡ö¤âÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ÎÊ¸²½¤ò³Ú¤·¤à¥»¥ß¥Ê¡¼¤ä¸òÎ®²ñÅù¤Î³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¡È¥¦¥£¡¼¥óÉñÆ§²ñinÅìµþ¡É¡ÖÌë²ñ¡×¡¢µÜÄîÉ÷¥À¥ó¥¹¤ä¥¦¥£¥ó¥Ê¡¼¥ï¥ë¥ÄÎý½¬²ñÅù¤Î³èÆ°¤ò¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢Âç»È´Û¤Î¶¨ÎÏ¤âÆÀ¤Ê¤¬¤éÅ¸³«¡£
¡ö¥Ç¥Ó¥å¥¿¥ó¥È¡§¡È¼Ò¸ò³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¿Í¡É¤Î°ÕÌ£¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï²¦¸ôµ®Â²¤Î»Ò½÷¤¿¤Á¡£
¢£ÂåÉ½¥¯¥í¡¼¥Í¥Þ¥¥³¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÆüËÜ¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢Ê¸²½¸òÎ®²ñ¡Á¥¯¥é¥¤¥Í¡¦¥¯¥í¡¼¥ÍÂåÉ½¡£
ÆüËÜ¥«¥É¥ê¡¼¥ë¥À¥ó¥¹¶¨²ñ¼çºË¡£
¡Ö¤ªÇÌ¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Á°¤Ë°ìÅÙ¤Ï¡ª¡×¤È¥¦¥£¡¼¥óÉñÆ§²ñ»²²Ã¤ÎÌ´¤ò¼«¿È¤Ç³ð¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÅÏÔÔ50²ó°Ê¾å¡¢¥ª¥Ú¥éºÂÉñÆ§²ñ¤Ê¤É»²²Ã120²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥Ó¥å¥¿¥ó¥È¡×¤â·Ð¸³¡£
¸½ÃÏµ®Â²¤ä¡¢¥Ï¥×¥¹¥Ö¥ë¥°²ÈËöêã¤È¤â¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤òÄÌ¤¸¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢Ê¸²½¤ÈÊ¸²½¸òÎ®¤ÎÉáµÚÂ¥¿Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2019Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥Ä¥³¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤Ë½Ð±é¡£
¥¿¥¦¥óFM¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ËËè·î½Ð±é¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥¦¥£¡¼¥óÊ¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³Ú¤·¤¤¥È¡¼¥¯¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÆüËÜ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÈóÆü¾ï¤Ê»þ´Ö¡ªÆüËÜ¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢Ê¸²½¸òÎ®²ñ¡Á¥¯¥é¥¤¥Í¡¦¥¯¥í¡¼¥Í¡Ö¥»¥ß¥Ê¡¼¤ªÃã²ñ¡× appeared first on Dtimes.