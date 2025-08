ÆüËÜ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤­¤ëÈóÆü¾ï¤Ê»þ´Ö¡ªÆüËÜ¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢Ê¸²½¸òÎ®²ñ¡Á¥¯¥é¥¤¥Í¡¦¥¯¥í¡¼¥Í¡Ö¥»¥ß¥Ê¡¼¤ªÃã²ñ¡×

日本・オーストリア文化交流会〜クライネ・クローネは、札幌で初めて、ウィーンの舞踏会を紹介するセミナーお茶会を開催します。

日本・オーストリア文化交流会〜クライネ・クローネ「セミナーお茶会」

<日時>

2025年8月23日(土) 13:30〜15:45 (受付13:15)

<場所>

豊平館 1F下の広間 (北海道札幌市中央区中島公園 1-20 Tel (011)211-1951)

<内容>

・ウィーン舞踏会の基礎知識ミニセミナー

・2025年「オペラ座舞踏会」「王宮舞踏会」ご報告(写真や動画を交えて)

・舞踏会のプログラムやお土産の展示

<規模>

定員30名

<ドレスコード>

少しお洒落をしてお出かけください

<後援>

札幌市

<ご参加費>

クライネ・クローネ会員 3,500円、非会員 4,000円、学割あり

※入館料が別途かかります

■お申し込み締め切り:8月20日(水)

日本・オーストリア文化交流会〜クライネ・クローネは、札幌で初めて、ウィーンの舞踏会を紹介するセミナーお茶会を開催。

ウィーンの舞踏会と言えば日本でも多くの女性が憧れる世界。

現地では一般の人達も参加する社交の場であることなどを紹介するセミナーを、東京でほぼ毎年開催している同会が今回、札幌にて初開催です。

ウィーンの舞踏会にこれまで130回参加、「マツコの知らない世界」にも出演した、代表クローネマキコが、画像・映像を交えてお話し致します。

■日本・オーストリア文化交流会〜クライネ・クローネについて

2000年11月にクライネ・クローネ(小さな王冠、の意味)として設立。

ウィーン舞踏会に憧れる方々への参加コーディネート、デビュタント*も送り出している。

国内では、オーストリアの文化を楽しむセミナーや交流会等の各種イベント、“ウィーン舞踏会in東京”「夜会」、宮廷風ダンスやウィンナーワルツ練習会等の活動を、オーストリア大使館の協力も得ながら展開。

*デビュタント:“社交界デビューする人”の意味。

かつては王侯貴族の子女たち。

■代表クローネマキコのプロフィール

日本・オーストリア文化交流会〜クライネ・クローネ代表。

日本カドリールダンス協会主宰。

「お婆さんになってしまう前に一度は!」とウィーン舞踏会参加の夢を自身で叶え、これまでに渡墺50回以上、オペラ座舞踏会など参加120回を超える。

「デビュタント」も経験。

現地貴族や、ハプスブルグ家末裔とも交流がある。

様々なイベント開催を通じ、オーストリア文化と文化交流の普及促進をしている。

2019年には「マツコの知らない世界」に出演。

タウンFMラジオ番組に毎月出演、オーストリア・ウィーン文化についての楽しいトークを披露している。

