おトクなキャンペーンや家族みんなで楽しく遊べるイベント！三井アウトレットパーク 札幌北広島 「Summer Festival」

三井アウトレットパーク 札幌北広島は、2025年7月26日(土)〜8月24日(日)の期間、子どもから大人まで楽しめる様々なイベントを企画した「Summer Festival」を開催。

三井アウトレットパーク 札幌北広島「Summer Festival」

■開催期間:2025年7月26日(土)〜8月24日(日)

三井アウトレットパーク 札幌北広島は、2025年7月26日(土)〜8月24日(日)の期間、子どもから大人まで楽しめる様々なイベントを企画した「Summer Festival」を開催中です。

おトクなキャンペーンや家族みんなで楽しく遊べる夏休みイベントなど様々な企画です。

《概要》

「Summer Festival」…家族で楽しめる様々なイベントや三井ショッピングパークポイント会員限定のキャンペーンなどを用意。

《お得なお買物施策》

<三井ショッピングパークポイント ポイントアップデー>

2025年8月9日(土)〜8月11日(月・祝)、8月16日(土)〜8月17日(日)の期間中、対象カードでのクレジット払いで100円(税込)につき通常2ポイントのところ、5ポイント付与。

お支払い方法にかかわらず100円(税込)につき通常1ポイントのところ、2ポイントが貯まります。

さらに、期間中は100円(税込)につき最大25ポイントが貯まる、ショップ別ポイントアップも同時開催!

■開催期間:2025年8月9日(土)〜8月11日(月・祝)、

2025年8月16日(土)〜8月17日(日)

ポイントアップデー

<QR de お買物スタンプラリー>

2025年8月9日(土)〜8月17日(日)の期間中、対象店舗にてポイント用QRもしくはアプリde支払いを利用して、2,000円(税込・合算不可)以上の購入でスタンプを1つGET。

期間中にスタンプを3つ貯めると、三井ショッピングパークポイント500ポイントをプレゼント!

■開催期間:2025年8月9日(土)〜8月17日(日)

お買い物スタンプラリー

※画像はイメージです。

※内容は変更になる場合があります。

※詳しくは施設ウェブサイトを確認してください。

《楽しく遊べるイベント》

<POWER OF SUMMER 〜筋肉が躍る真夏の祭典〜>

筋肉紳士集団ALLOUTが三井アウトレットパーク 札幌北広島に初登場!マッチョが自慢の筋肉でかき氷を作るマッチョかき氷や、お姫様抱っこ&撮影会、懸垂やサイドレイズなどの対決チャレンジ企画など様々なコンテンツが盛りだくさん!

■開催期間:2025年7月26日(土)〜7月27日(日)

■開催時刻:10:00〜17:00

■開催場所:クローバー・モール1F 北エントランス屋外特設会場

POWER OF SUMMER

<木下ゆーきトークショー>

SNS総フォロワー数200万人超えの大人気子育てインフルエンサー

木下ゆーきのトークショーを開催。

子育て世代の笑いと共感を呼び、楽しく学べる内容満載のトークショーです。

■開催日 :2025年7月26日(土)

■開催時刻:14:00〜14:30

■開催場所:クローバー・モール1F イベントステージ エルフィンコート

木下ゆーき

<バンクシー新作版画展>

WCP(ウエスト・カントリー・プリンス)によって制作されたバンクシーのリプロダクション版画、約60点を一堂に集めた展示販売会を開催。

バンクシーの代表作であり最も有名な「風船と少女」をはじめ多彩なラインナップを見ることができます。

また三井ショッピングパークポイント会員様限定で各日先着100名様にポストカード(2枚セット)をプレゼント。

(主催:サロン・ド・ヴェール株式会社)

■開催期間:2025年7月30日(水)〜8月4日(月)

■開催時刻:11:00〜19:00 ※最終日17:00まで

■開催場所:クローバー・モール1F イベントステージ エルフィンコート

バンクシー

※画像はイメージです。

※内容は変更になる場合があります。

※詳しくは施設ウェブサイトを確認してください。

《楽しく遊べるイベント》

<ティーバイティーガレージ!ソトアソビパーク>

日本最大級8mの巨大ハンモックやSUPなどの思いっきり遊べるアクティビティ、今注目の車中泊ができるキャンピングカーや普段近くで見られない「はたらくクルマ」の乗車体験など、大人から子どもまで楽しめるコンテンツが盛りだくさん!

■開催期間:2025年8月2日(土)〜8月3日(日)

■開催時刻:10:00〜17:00

■開催場所:北エントランス屋外特設会場・P3駐車場

ソトアソビパーク

<名探偵コナンランド>

みんなが楽しめる「名探偵コナンランド」が2025年も開催!

缶バッジガチャやアクリルジオラマスタンドが当たるロッカーくじ、オリジナルゲームなど遊びが盛りだくさん!他にも「名探偵コナンランド」描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズやスペシャル素材を使用したグッズも販売。

館内各所にあるスタンプラリーをクリアしてオリジナルポストカードをゲットしよう!

■開催期間:2025年8月9日(土)〜8月17日(日)

■開催時刻:10:00〜20:00

■開催場所:クローバー・モール1F イベントステージ エルフィンコート

コナン

※画像はイメージです。

※内容は変更になる場合があります。

※詳しくは施設ウェブサイトを確認してください。

《楽しく遊べるイベント》

<サンリオキッチンカー>

2025年8月19日(火)〜8月21日(木)の期間で、サンリオのキッチンカーが登場!ハローキティやマイメロディなどキャラクターのクレープやサンリオキッチンカー限定の雑貨を販売。

■開催期間:2025年8月19日(火)〜8月21日(木)

■開催時刻:10:00〜18:00

■開催場所:クローバー・モール 北エントランス屋外タクシープール

サンリオ

<ラブライブ!サンシャイン ×三井アウトレットパーク 札幌北広島 リリアングッズPOPUPストア>

2025年8月21日(木)〜9月3日(水)の期間で、ラブライブ!サンシャイン のリリアングッズPOPUPストアが登場!缶バッジやアクリルスタンド、キーホルダーなど様々なグッズが購入できます。

また館内で2,200円(税込・合算不可)以上購入のレシート提示でチェキカードをランダムに1点プレゼント!

■開催期間:2025年8月21日(木)〜9月3日(水)

■開催場所:クローバー・モール1F イベントステージ エルフィンコート

ラブライブ!サンシャイン

※画像はイメージです。

※内容は変更になる場合があります。

※詳しくは施設ウェブサイトを確認してください。

《三井アウトレットパーク 札幌北広島 施設基本情報》

2010年4月に開業した三井不動産株式会社(東京都中央区)が展開するアウトレットモール。

2014年4月に第2期増床をおこない、現在店舗数はアウトレットモールでは北海道エリア最大級の約170店舗。

【施設名称】 三井アウトレットパーク 札幌北広島

【所在地】 北海道北広島市大曲幸町3丁目7-6

【店舗数】 約170店舗(2階建て屋内モール)

【休館日】 不定休

【営業時間】 ショップ(カフェ含む)…10:00〜20:00

レストラン…11:00〜21:00

フードコート…10:30〜21:00

※営業時間に変更が生ずる場合があります

【アクセス】 ●自動車

●公共交通機関

北広島インターチェンジより直進約300m

新千歳空港、札幌中心部から車で約30分

(1)札幌駅から直通バスで約50分

「三井アウトレットパーク」停留所下車

札幌駅のりば:札幌駅前東急百貨店南口1番

大人片道380円 小人片道190円

(2)JR北広島駅から

・バスで約25分「三井アウトレットパーク入口」停留所下車

・タクシーで約15分

(3)地下鉄東西線大谷地駅から

バスで約30分「三井アウトレットパーク」停留所下車

(4)地下鉄東豊線福住駅から

バスで約25分「三井アウトレットパーク」

または「三井アウトレットパーク前」停留所下車

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post おトクなキャンペーンや家族みんなで楽しく遊べるイベント!三井アウトレットパーク 札幌北広島 「Summer Festival」 appeared first on Dtimes.