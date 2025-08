初日は江本三紀とマスヤケイコが在廊し、展示作品について直接紹介！「風・土・灯り」展

金沢市と金沢クラフトビジネス創造機構は、KOGEI Art Gallery 銀座の金沢にて、能登半島地震で被災した工芸作家や事業者を支援するため、「風・土・灯り」展を令和7年8月6日(水)〜18日(月)開催します。

「風・土・灯り」展

展示会初日にはガラス作家の江本三紀氏と陶芸作家のマスヤケイコ氏が在廊し、展示作品について直接紹介して、その魅力を伝えます。

【展示会詳細】

能登半島地震復興支援「風・土・灯り」展

1. 会期

令和7年8月6日(水)〜18日(月)午前11時〜午後7時 ※最終日は午後4時まで

2. 会場

KOGEI Art Gallery 銀座の金沢(東京都中央区銀座5-1-8銀座MSビル2階)

3. 入場

無料

4. 出展者

有永浩太、岩崎晴彦、江本三紀、木澤孝則、芝雪、高澤ろうそく、寺口一代、林大輔、マスヤケイコ、山岸優羽、YUKAKU

5. 作家在廊スケジュール

作家名 :江本三紀氏

在廊時間帯:11:00〜14:00

備考 :ガラス作家。

能登島ガラス工房出身。

日常使いの吹きガラスの器を制作している。

震災前から輪島塗 中島忠平漆器店とのコラボ商品を展開しており今回も冷茶器と茶托のコラボ商品を出展予定。

個人の活動として、能登町の一般社団法人のボランティア団体のサポートメンバーになり定期的に能登で活動を続けている。

作家名 :マスヤケイコ氏

在廊時間帯:11:00〜14:00

備考 :陶芸作家。

大阪芸術大学卒業後能登町に工房を構え制作。

心象風景を表現したオブジェや器を制作している。

金沢ではアートグミや山の上ギャラリーでオブジェや器の作品を発表している。

6. 実演・ワークショップ

○実演:沈金 山岸優羽氏

日時:8月16日(土)13:00〜19:00

17日(日)11:00〜17:00

○珠洲焼ワークショップ

講師:芝雪氏(陶芸作家)

日時:8月9日(土)、10日(日)

(1)12:00 (2)14:00 (3)16:00

