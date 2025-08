Ãæ´Ý¤Ò¤È¤ß¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¤Ý¤¹¤¯¤Þ¤Î¸¶²è¡ª¤¯¤Þ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÎÍ¹ÊØ²°¤µ¤ó¡¡¤Ý¤¹¤¯¤Þ ¸¶²èÅ¸

くまのぬいぐるみの郵便屋さん ぽすくま 原画展を2025年8月2日(土)から9月23日(火祝)まで郵政博物館 企画展示場にて開催します。

くまのぬいぐるみの郵便屋さん ぽすくま 原画展

【会期】 2025年8月2日(土)〜9月23日(火祝)

10:00〜17:30(入場は17:00まで)

【会期中の休館日】9月1日(月)、8日(月)、16日(火)

【主催】 郵政博物館

【協力】 日本郵便株式会社

【会場】 郵政博物館 企画展示場

(〒131-8139 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 9階)

【入館料】 大人300円、小中高150円

※障がい者手帳をお持ちの方と介助の方は無料

森の郵便局で働く、くまのぬいぐるみの郵便屋さん、ぽすくま。

ぽすくまが誕生したのは、今から10年以上前の2012年9月21日発行の「秋のグリーティング」切手でした。

この「秋のグリーティング」切手はテディベアをテーマとしていました。

これらのテディベアの一つとして、郵便屋さんのテディベア、のちの「ぽすくま」が初登場しました。

2025年発行の「森の郵便局のものがたり」絵本シリーズの1号と2号の原画をはじめとする、中丸ひとみ氏が手がけたぽすくまの原画の数々を紹介します。

また、ファミリーで楽しめるワークショップやイベントも開催します。

ぽすくまの誕生日である9月21日には、作者の中丸 ひとみ 氏のトークイベント及びサイン会等も開催します。

■主な関連イベント

I ぽすくまが博物館に遊びにくるよ!

【日にち】 8月11日(月祝)、8月16日(土)

【時間(予定)】(1)1回目 13:30〜14:00

(2)2回目 15:00〜15:30

II ぽすくまの缶バッジを作ろう!

【日にち】8月2日(土)、8月15日(金)、9月23日(火祝)

【時間】 13:30〜16:30

III 手紙ワークショップ

(1)ステンシルでぽすくまの絵はがきを作りましょう。

【日にち】8月10日(日)、8月31日(日)、9月7日(日)

【時間】 14:00〜16:00 ※材料が無くなり次第終了

【定員】 各日24名(予定)

※未就学のお子さんは保護者の方と一緒に参加してください。

(2)絵手紙教室

ぽすくまをモチーフに絵手紙を描きましょう。

【日にち】9月13日(土)

【時間】 14:00〜16:00

■ぽすくまのバースデイ・イベント

ぽすくまのお誕生日9月21日は、ぽすくまの作者、中丸ひとみさんのトークイベントをはじめ、楽しい催しを開催します。

【日にち】9月21日(日)

(1)ノベルティをプレゼント

9月21日に博物館ご入場の方に、ぽすくまのノベルティをプレゼント。

※おひとり様1回限り

※数に限りがあります。

無くなり次第終了。

(2)トークイベント

【出演】 元 切手デザイナー 中丸 ひとみ

【時間】 14:00〜15:30(終了予定)

【参加方法】15分前に会場(多目的スペース)にお集まりください。

【定員】 35名(予定)

※終了後、サイン会を予定しています。

このほか、ぽすくまグリーティングなどの催しも開催します。

■その他主なイベント

II エレキテルの機能模型の実演

平賀源内のエレキテルの機能模型を使用して、構造の説明と実演を行います。

【日にち】8月13日(水)、8月14日(木)

【時間】 (1)1回目 13:00〜13:30

(2)2回目 15:00〜15:30

【展示内容】

森の郵便局で働く、くまのぬいぐるみの郵便屋さん「ぽすくま」。

2025年発行の「森の郵便局のものがたり」絵本シリーズの1号と2号の原画など、中丸ひとみ氏が手がけた魅力あふれるぽすくまの原画の数々を紹介。

【アクセス】

[交通]東武スカイツリーライン・東京メトロ半蔵門線

京成押上線 都営浅草線:「押上(スカイツリー前)駅」下車すぐ

東武スカイツリーライン:「とうきょうスカイツリー駅」下車

※博物館専用の駐車スペースはございません。

公共の交通機関を利用ください

[東京スカイツリータウン(R)イーストヤード 9階へのアクセス]

エスカレーターまたはエレベーターで8階まで。

8階で8-10階専用エレベーターへ乗りかえ、9階で降り右折正面。

