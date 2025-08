°¦¸¤¤Î°Û¾ï¤ÎÃû¸õ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¼çÍ×10¼ïÎà¤ÎÉÂµ¤µ¿¤¤¤òÁÇÁá¤¯³ÎÇ§¡ªÆüËÜ¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡Ø¥Ô¥Ã¥Ý(pippo)¡Ù

日本バイオテクノファーマは、ペット尿検査キット『ピッポ(pippo)』を2025年7月28日より販売中です。

日本バイオテクノファーマ『ピッポ(pippo)』

発売日 : 2025年7月28日

価格 : 2,000円(税抜)

梱包単位 : 2個

保管および保存方法: 遮光・高温多湿を避けて保管

<ピッポについて>

ピッポは愛犬の病気が手遅れにならないように、自宅で尿検査を行うキットです。

尿を検査棒につけ、スマホのアプリで撮影するだけでビッグデータに基づいたAI技術で、健康状態をすばやく確認することができます。

犬の死因の上位は、がん、心臓病、腎臓疾患、肝臓疾患です。

愛犬の食事やおやつなど、有効な予防法を実践することで少しでも犬の寿命を延ばす確率を上げることができます。

犬の尿検査は腎臓、泌尿器系の病気だけでなく、糖尿病、肝臓病など全身性の疾患に関する貴重な情報を与えてくれる非侵襲的で重要な検査です。

尿は体内の老廃物を排泄する「お便り」のようなもので、愛犬の健康状態を多角的に把握することができます。

<ピッポにできること>

■素早く簡単な検査

・尿を検査棒につけるだけなので、ペットにストレスを与えません。

■AIによる疾病チェック

・蓄積されたデータにより、10種類の疾病疑いを確認できます。

糖尿病、膀胱結石、膀胱炎、尿路結石、尿路感染、肝胆管疾患、尿崩症、ケトン酸症、溶血性貧血、腎不全

■ペットの感情アプリつき

・ペットの鳴き声を録音すると、その気持ちがわかるアプリがついており、悲しい、嬉しい、怒り…など8種類の感情を発表しました。

・1万件以上の音声データベースをもとに分析し、感情認識率は92%以上!

米国特許認定技術

ソウル大共同研究

認証済み92.8%精度

この検査は簡易検査法で確定診断に用いるものではありません。

より正確な診断のために獣医師に相談してください。

