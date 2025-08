º£¤Ë¤âÆ°¤­½Ð¤·¤½¤¦¤ÊÌöÆ°´¶¡ªe-BANPRESTO¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö The Animation ¥¢¥í¥Ê ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×

『e-BANPRESTO(イーバンプレスト)』は、「ブルーアーカイブ The Animation アロナ フィギュア」の予約受付を2025年7月28日(月)12時より開始しました。

e-BANPRESTO「ブルーアーカイブ The Animation アロナ フィギュア」

・価格 :15,400円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 :15才以上

・商品サイズ:横幅約10cm 高さ約19cm 奥行約10cm

・セット内容:フィギュア…1 台座…1 表情変えパーツ…1

・生産エリア:中国

・販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」限定

・販売予約 :2025年7月28日(月)12時開始

・商品お届け:2026年1月お届け予定

・発売元 :BANDAI SPIRITS

※この商品は、プレミアムバンダイ限定での販売です。

■商品特徴

NEXON Games&Yostarが贈るアプリゲーム 学園×青春×物語RPG『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』を原作としたTVアニメ『ブルーアーカイブ The Animation』から、アロナがフィギュアになって登場。

透き通った空気感をそのまま切り取ったかのような造形、まるで今にも動き出しそうな躍動感、水面と瓦礫を再現したジオラマ風台座など見どころが盛りだくさん!

(C) NEXON Games/アビドス商店街

※実際の商品とは多少異なる場合があります。

※彩色などの外観は、商品個々で多少のバラツキが生じる場合があります。

※商品仕様や発送日は予告なく変更になる場合があります。

※予定数に達した時点で、注文の受付を終了させていただく場合があります。

※ページにアクセス時点で、販売が終了している可能性があります。

※この商品はアミューズメント景品としての展開予定はありません。

