½ë¤¯¤Æ¿©Íß¤Ê¤¤¡Ä¤Ê¤é¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡ØÇß¤Í¤®Æ¦ÉåÐ§¡Ù¤¬Àµ²ò¡ªÇã¤¤Êª¤¤¤é¤º¤Î²Æ¥Ð¥Æ²ò¾ÃÈÓ
½ë¤µ¤Ç¿©Íß¤¬¤Ê¤¤Æü¤³¤½¡¢¤³¤ì¡ª
¤µ¤Ã¤Ñ¤êÌ£¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢Ç®¤·¤¿¤´¤ÞÌý¤Î¹á¤ê¤Ç¿©ÍßÁ´³«¡£Çß´³¤·¤È¤Í¤®¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤â¡¢¤¢¤È¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£Æ¦Éå¤ò¤¯¤º¤·¤Æ¡¢¹ë²÷¤Ëº®¤¼¤Ê¤¬¤é¾¤¤·¾å¤¬¤ì¢ö
¡Ø¤´¤ÞÌý¹á¤ëÇß¤Í¤®Æ¦ÉåÐ§¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¸¨¤´¤·Æ¦Éå¡Ä¡Ä1/2Ãú¡ÊÌó180g¡Ë
¡Ò¶ñ¡Ó ¡¡
¤·¤é¤¹´³¤·¡Ä¡Ä30g ¡¡
¤Í¤®¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä¡Ä1/5ËÜÊ¬ ¡¡
Çß´³¤·¡Ä¡Ä1¸Ä
²¹¤«¤¤¤´ÈÓ¡Ä¡ÄÅ¬µ¹
¤·¤ç¤¦¤æ¡¡
¤´¤ÞÌý
ºî¤êÊý
¡Ê1¡ËÆ¦Éå¤ÏÂÑÇ®¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç1Ê¬30ÉÃ¤Û¤É²ÃÇ®¤¹¤ë¡£Æ¦Éå¤ò¥¹¥×¡¼¥ó¤ÇÂç¤¤á¤Ë¤¹¤¯¤Ã¤Æ¿å¤±¤ò¤¤ê¡¢´ï¤ËÀ¹¤Ã¤¿¤´ÈÓ¤Ë¤Î¤»¤ë¡£¶ñ¤ò¤Î¤»¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¾®¤µ¤¸1/2¤ò²ó¤·¤«¤±¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¾®Æé¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1/2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢Çò¤¤±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¡¢¤Í¤®¤Ë²ó¤·¤«¤±¤ë¡£
¤¢¤Ã¤Ä¤¤Ìý¤ò¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¤«¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦ºÇ¹â¡ª
½ë¤¤µ¨Àá¤Î¿©Âî¤Ë¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡õ¹á¤Ð¤·¤¤°ìÉÊ¤ò¡£Íê¤ì¤ëÐ§¤Ç¡¢¿©Íß¤¬¤Ê¤¤Æü¤Ç¤â¼«Á³¤ÈÈ¤¤¬¤¹¤¹¤ß¤Þ¤¹¤è¡Á¡ª
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2023Ç¯3·î17Æü¹æ¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Î¤È¤¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤´¤Ï¤ó¡×¤è¤ê¡Ë