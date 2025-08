仮面ライダードゥームズギーツのなりきり遊びが楽しめる！プレミアムバンダイ「ドゥームズギーツレイズバックル／パワードビルダーバックル」

「プレミアムバンダイ」では、大人の為のなりきりアイテム『PREMIUM DX メモリアルドゥームズギーツレイズバックル』、『PREMIUM DX メモリアルパワードビルダーバックル&ギガントバックルセット』の予約受付中。

プレミアムバンダイ「ドゥームズギーツレイズバックル/パワードビルダーバックル」

<共通項目>

・対象年齢 :15才以上

・生産エリア:中国

・販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・予約期間 :2025年7月28日(月)12時〜2025年10月19日(日)23時予定

・商品お届け:2026年1月予定

・発売元 :バンダイ

「プレミアムバンダイ」では、大人の為のなりきりアイテム『PREMIUM DX メモリアルドゥームズギーツレイズバックル』、『PREMIUM DX メモリアルパワードビルダーバックル&ギガントバックルセット』の予約受付中です。

■商品特長

『仮面ライダーギーツ』より新たに2商品がプレミアムバンダイに登場します。

PREMIUM DX メモリアルドゥームズギーツレイズバックル

・価格 :6,930円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容:メモリアルドゥームズギーツレイズバックル一式…1

仮面ライダードゥームズギーツコアID…1

・商品サイズ:メモリアルドゥームズギーツレイズバックル(合体状態)

…H約130mm×W約200mm×D約110mm

仮面ライダードゥームズギーツコアID

…H約40mm×W約48mm×D約25mm

・電池 :LR44×2 ※セットされている電池はテスト用です

Vシネクスト『仮面ライダーギーツ ジャマト・アウェイキング』に登場した、未来の浮世英寿(演:簡秀吉)が変身する「仮面ライダードゥームズギーツ」のなりきりアイテムを、DX版から様々なアップデートを行ったメモリアル版として商品化します。

セットにはメモリアルドゥームズギーツレイズバックルと仮面ライダードゥームズギーツコアIDを収録。

DX版同様、別売りのDXデザイアドライバーにセットすることで仮面ライダードゥームズギーツのなりきり遊びが楽しめます。

この商品ではバックルにゴールド塗装を大幅に追加。

DX版では成形色だった部分にもゴールド塗装を施し、高級感あふれる外観仕様を実現しました。

またコアIDにもゴールド塗装を追加しています。

DX版ではバックル合体時に見えていたネジ穴が隠れるよう、本商品では造形を修正。

変身前のなりきり遊びにおいても、劇中の再現度を高めています。

さらにこの商品には未来の浮世英寿のキャラクターボイスを収録。

底面に増設されたボタンを押すことにより発動可能です。

またDX版から効果音も拡充しており、劇中効果音が追加された変身音、掛け声が追加された必殺技音などを新たに収録しています。

そしてなりきり遊びの没入感をより高めるべく、DXデザイアドライバー検出用のレール造形を調整。

左右のバックルの装填順に指定があったDX版から、本商品では装填順によってなりきり遊びが制限されることがなくなり、よりスムーズに変身シークエンスを楽しめるようになりました。

PREMIUM DX メモリアルパワードビルダーバックル&ギガントバックルセット

・価格 :6,930円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容:メモリアルパワードビルダーバックル…1

ギガントハンマーバックル…1

ギガントソードバックル…1

ギガントブラスターバックル…1

ギガントホルダー…1

仮面ライダーシーカーコアID…1

・商品サイズ:メモリアルパワードビルダーバックル

…H約120mm×W約150mm×D約95mm

メモリアルギガントバックル(ギガントホルダーセット状態)

…H約115mm×W約100mm×D約50mm

仮面ライダーシーカーコアID…H約40mm×W約48mm×D約25mm

・電池 :LR44×2 ※セットされている電池はテスト用です

映画『仮面ライダーギーツ×リバイス MOVIEバトルロワイヤル』に登場し、同作品最大の敵として活躍した轟戒真(演:大貫勇輔)/仮面ライダーシーカーのなりきりアイテムを、DX版から様々なアップデートを行ったメモリアル版として商品化します。

この商品にはパワードビルダーバックルに加え、ギガントハンマー/ソード/ブラスターバックル、ギガントホルダー、仮面ライダーシーカーコアIDが付属。

DX版同様、別売りのDXデザイアドライバーにセットすることで仮面ライダーシーカーのなりきり遊びが楽しめます。

またパワードビルダーバックルは『仮面ライダーギーツ』本編劇中で主人公・浮世英寿(演:簡秀吉)/仮面ライダーギーツも使用。

別売りの仮面ライダーギーツコアIDを組み合わせることで、仮面ライダーギーツのなりきり遊びも可能です。

パワードビルダーバックルには英寿、戒真のキャラクターボイスを収録。

底面に増設されたボタンを押すことで発動が可能です。

またギーツとシーカーで異なる変身音・必殺技音も、それぞれ劇中効果音が追加されたものにアップデート。

それぞれのなりきり遊びの没入感をさらに高めます。

また付属のギガントハンマー/ソード/ブラスターバックルと連動した時の音声も、劇中効果音を追加したものとなっています。

その他、「ギガントハンマーによる破滅の門生成音」「アーム展開音」など特有の効果音も新たに収録しています。

加えて、別売りのウエポンレイズバックル(マグナムシューター40Xレイズバックル、ニンジャデュアラーレイズバックル、ゾンビブレイカーレイズバックル、ビートアックスレイズバックル)の4種にも対応。

特にDX版では個別音声の鳴らなかったビートアックスレイズバックル用の個別音声も新規に作成し、4種すべてで各武装召喚音・攻撃音・必殺技音の個別音声が発動可能となりました。

さらに、パワードビルダーバックルのシルバー部分やギガントバックル3種に新たに重塗装を追加し、より重厚感のある外観に調整。

パワードビルダーバックルについては、本体の大部分を占めるイエロー成形色の見直しを行い、より劇中イメージに近い色味を実現しました。

そして造形・ギミック面でも劇中再現を追求。

DX版でレバー部分に露出していたネジ穴は劇中イメージに合わせ見えないよう調整しました。

またレバー部分の内部パーツを見直すことで、軽い操作で一番奥まで開くようになっていたDX版に対し、本商品では展開途中に軽いストップがかかるよう調整したことで、戒真の変身シークエンスをより再現しやすくなりました。

また対象年齢に応じ、外れやすい機構となっていたツメパーツを外れにくく調整し、より遊びやすさが向上しています。

(C)2022 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認してください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

