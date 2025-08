¼ç¿Í¸ø¡ÖÎÃ¡×¤ÎÁ¥Æâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤â¡ªÄÅ·Ú³¤¶®¥Õ¥§¥ê¡¼¡Ø¿åÂ°À­¤ÎËâË¡»È¤¤¡Ù¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è

津軽海峡フェリーは、2025年8月8日に就航する新造船「ブルーグレイス」にてTBS、BS11にて放送中のアニメ『水属性の魔法使い』とのコラボレーション企画を実施します。

津軽海峡フェリー『水属性の魔法使い』コラボレーション企画

実施期間 :2025年8月8日(金)〜9月30日(火)

対象航路 :室蘭〜青森航路(ブルーグレイス限定)

コラボ内容:『水属性の魔法使い』主人公「涼」による船内アナウンス

フォトスポットの設置

限定御船印『水属性の魔法使い×津軽海峡フェリー』の販売

今回のコラボレーションでは、作品の主人公である水属性の魔法使い「涼」が船内アナウンスに登場し、乗船の方に向けて津軽海峡や室蘭・青森の魅力をナビゲート。

また、船内には特大フォトスポットを設置し、ファンのみならず多くの方に楽しめる空間を演出します。

さらに、限定のコラボ御船印の販売も予定しており、ブルーグレイスの船旅がより思い出深い体験となるよう企画を展開。

