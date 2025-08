ÀÖ¤ÈÇò¤Î»³Íü¸©»º¥Ï¡¼¥Õ¥ï¥¤¥ó¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ªÅ·¶õ¤Î²¹Àô¥ô¥£¥éÄÝ ²Ï¸ý¸Ð¡Ö8·î¸ÂÄêÆÃÊÌ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×

富士山と河口湖を臨む絶景とプライベート空間で非日常を体験できる「天空の温泉ヴィラ紬 河口湖」が、2025年8月をもってオープン1周年を迎え、この節目を記念して、8月限定の特別キャンペーンを実施。

富士山と河口湖を臨む絶景とプライベート空間で非日常を体験できる「天空の温泉ヴィラ紬 河口湖」が、2025年8月をもってオープン1周年を迎え、この節目を記念して、8月限定の特別キャンペーンを実施します。

予約された方には、赤と白の山梨県産ハーフワインセットをプレゼントします。

1周年記念プレゼント

[対象] 2025年7月29日(火)以降に公式サイトから予約いただいた方

[プレゼント期間] 2025年8月1日(金)〜8月31日(日)チェックインまで

2025年7月29日(火)以降に2025年8月中の予約がきたお客様には、赤と白の山梨県産ハーフワインセット(各1本)をプレゼントします。

富士山や河口湖の絶景を臨みながら、大切な方と特別なひとときを楽しめます。

ハーフワインは滞在中にお部屋で楽しめます。

持ち帰りも可能です。

■施設概要

「天空の温泉ヴィラ紬 河口湖」は、富士河口湖町大石に位置する1日5組限定の完全貸切プライベートヴィラです。

都心から車で約90分というアクセスの良さと、富士山と河口湖の絶景を独占できる環境が特徴です。

各ヴィラでは源泉かけ流しの温泉が楽しめます。

都会の喧騒から離れて、非日常的な贅沢な時間を体験できます!

