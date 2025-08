関プレス工業は、2024年おもてなしセレクション受賞「真鍮製武将家紋和かざり」シリーズの新製品「麻の葉・水引」4色を2025年7月下旬に県内観光施設やホテル、ECサイトにて販売中です。

関プレス工業「真鍮製武将家紋和かざり」シリーズ「麻の葉・水引」4色

真鍮製の麻の葉デザインのチャームと日本古来から伝わる水引(白・赤・青・紫の4色)を組み合わせた和風のアクセサリーです。

刀型のクリップ付きで、和装・バック・スーツ等に付けてアクセサリーとして、また、お部屋の飾りとして楽しめます。

■人気の和柄をデザインした、和かざり「麻の葉・水引」新発売

日本古来から伝わる和柄デザインの中でも人気のある「麻の葉」を真鍮で透かし彫りにし、金メッキが施されています。

チャーム自体のゴールドの輝きと、透かし彫りならではの陰影をお楽しみください。チャームの下には、水引を独自アレンジした飾りがついています。

美しい麻の葉の文様は、家族の幸福や繁栄を願う思いが込められていると言われており、現代でも身近にあり「和」を代表する柄です。

和装にはもちろんのこと、インテリアや雑貨に取り入れられています。

取り外し可能な刀型のクリップ付きで、和装・バック・スーツにつけたり、アクセサリーとして、またはお部屋の飾りとして楽しめます。

サイズ :30×230×8(mm)

価格 :4,510円(消費税込み)

チャーム:麻の葉(真鍮製、金メッキ)

水引の色:白・赤・青・紫

和かざり 麻の葉・水引

