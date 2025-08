本稿では、サービスが終了してしまうオンラインゲームのタイトルを月単位で一覧にし、一部タイトルについては終了してしまうからこそ実施される特別な施策や終了までのスケジュール、発表されている終了後の展開についてなどを紹介していく。

2025年8月のサービス終了タイトルは14本。今月は「ブラッククローバーモバイル 魔法帝への道 The Opening of Fate」、「炎炎ノ消防隊 炎舞ノ章」、「新テニスの王子様 RisingBeat」といったアニメを原作とするゲームアプリが続けて終了。そのほか、美麗な3Dグラフィックスを特徴とするシネマティックオンラインRPG「グランサガ」、テレビ東京の番組を題材としたゲーム2本などが惜しまれつつも終了となる。

見逃しがちなキャンペーンといった今後の施策や、有償通貨の払い戻し受付情報などをチェックしつつ、遊び残しの無いように最後までしっかりと楽しんでいただきたい。

2025年8月サービス終了予定のゲームタイトル一覧

サービス終了タイトルピックアップ紹介

ブラッククローバーモバイル 魔法帝への道 The Opening of Fate

タイトル名 メーカー サービス開始日 サービス終了予定日 KRITIKA:ZERO G・O・P 2024年1月25日 2025年8月7日 LINE ドドドバトル LINEヤフー 2024年9月5日 2025年8月13日 非人類学園 Extraordinary Ones X.D. Global 2019年1月3日 2025年8月18日15時 エバーソウル カカオゲームズ 2024年5月29日 2025年8月20日 とらべる島のにゃんこ コロプラ 2023年9月5日 2025年8月20日 ブラッククローバーモバイル 魔法帝への道 The Opening of Fate IC GAME STUDIOS JAPAN 2023年5月25日 2025年8月20日 TOKYO BEAST TOKYO BEAST FZCO 2025年6月9日 2025年8月24日 ドラゴンスラッシュ Com2uS Holdings 2015年5月14日 2025年8月25日 アリス・イン・アンダーランド ScopeNext 2024年2月22日 2025年8月26日 グランサガ(Gran Saga) NPIXEL 2021年11月18日 2025年8月28日 炎炎ノ消防隊 炎舞ノ章 モブキャストゲームス/extra mile 2023年1月30日 2025年8月29日 緊急SOS!池の水ぜんぶ抜く大作戦 ~ THE GAME ~ テレビ東京 2019年6月15日 2025年8月31日 出川哲朗の充電させてもらえませんか?ゲーム テレビ東京 2020年12月25日 2025年8月31日 新テニスの王子様 RisingBeat ブシロード 2017年11月28日 2025年8月31日

2025年8月20日10時 サービス終了

メーカー:IC GAME STUDIOS JAPAN

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

ブラッククローバーモバイル 魔法帝への道 The Opening of Fate

本作は、テレビアニメ「ブラッククローバー」を追体験できる次世代アニメーションRPG。トゥーンレンダリング技術でハイクオリティに描かれる名シーンの数々や、3Dモデリングで再現される個性溢れるキャラクターが魅力となっている。

戦闘は戦略を駆使した疾走感のあるターン制コマンドバトルを採用。豪華なスキルアニメーションで迫力のある戦闘シーンを楽しめる。美しく再現された「ブラッククローバー」を体験できるだけでなく、探索・釣りなどゲームならではの豊富なコンテンツも用意されている。

【新PV「まるでアニメをプレイするような高鳴りを」【ブラクロモ】】

2025年6月20日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2025年8月20日10時となることが明かされた。2023年5月25日のサービス開始から約2年での終了となる。

ゲーム内では6月26日より「GMのお礼ボックスプレゼントイベント」が実施されており、サービス終了までの期間、ゲームにログインするだけで「ブラッククリスタル」や「SSRスタミナボックス」などが入ったボックスを受け取ることができるようになっている。

なお、「有償ブラッククリスタル」については払戻しが行なわれる予定で、申請の際にはゲームのAIDやニックネームなどが必要となるため、事前に控えておくといいだろう。払戻しの詳細及び申請フォームについては、8月20日10時に案内するとしている。

□「サービス終了に関するご案内」のページ

□Google Play「ブラッククローバーモバイル 魔法帝への道 The Opening of Fate」のページ

□App Store「ブラッククローバーモバイル 魔法帝への道 The Opening of Fate」のページ

炎炎ノ消防隊 炎舞ノ章

2025年8月29日15時 サービス終了

メーカー:モブキャストゲームス/extra mile

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

炎炎ノ消防隊 炎舞ノ章

本作は、アニメ「炎炎ノ消防隊」を題材にしたスマートフォン向けゲームアプリ。アニメのストーリーを追体験できるほか、ゲームオリジナルの描き下ろしイラストを楽しめる。

ターン制のコマンドバトルが採用されており、キャラクターごとに設定された特技や必殺技を駆使して戦っていく。キャラクターやカードのレベルを上げていくやりこみ要素も本作の魅力となっている。

2025年6月30日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2025年8月29日15時となることが明かされた。終了の理由については、「お客様に満足いただけるサービスを提供することが困難と判断したため」としている。2023年1月30日のサービス開始から約2年半での終了となる。

なお、アプリは既にダウンロード不可となっており、PVなども閉鎖。有償通貨「アドラジェム」については払戻しが行なわれる予定で、方法については後日改めてお知らせするとしている。払戻し受付にはプレイヤーデータが必要となるため、希望者は全ての対応が完了するまでアプリの削除や再インストールは控えるようにしておこう。

□「炎炎ノ消防隊 炎舞ノ章」の公式サイト

新テニスの王子様 RisingBeat

2025年8月31日15時 サービス終了

メーカー:ブシロード

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

新テニスの王子様 RisingBeat

本作は、「テニスの王子様(テニプリ)」初となるキャラクターソングを用いたリズムゲーム。もともとはブシロードとアカツキが共同で展開されていたアプリだが、2019年9月にブシロードの単独運営へ移管。その後、アンビションと共同で行なっていた開発もアピリッツへ移管している。

「テニプリ」お馴染みのキャラクター達が多数登場。ゲームオリジナルのイラスト&ストーリーも用意されており、ちびキャラが生活する「マイスペース」を自由にレイアウトできるなど、ゲームならではの要素を楽しめる。

【『新テニスの王子様 RisingBeat』のPV第1弾】

2025年6月30日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2025年8月31日15時となることが明かされた。2017年11月28日のサービス開始から約8年での終了となる。

サービス終了告知後も、様々なキャンペーンや復刻イベントなどが開催。キャラクターの誕生日イベントなども継続されており、最後まで楽しめる施策が用意されている。

なお、未使用のアプリ専用通貨「有償ビートストーン」については、2025年9月1日0時より払戻し受付が開始される予定。払戻しについての詳細は後日掲載の「有償ビートストーンの払戻しについて」のお知らせにて確認してほしいとしている。

□「新テニスの王子様 RisingBeat」の公式サイト

□Google Play「新テニスの王子様 RisingBeat」のページ

□App Store「新テニスの王子様 RisingBeat」のページ

グランサガ(Gran Saga)

2025年8月28日 サービス終了

メーカー:NPIXEL

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

グランサガ

本作は、スマホながらUnreal Engine4による3Dグラフィックスに対応するRPG作品。梶裕貴さん、鬼頭明里さんら超豪華声優陣によるフルボイスストーリー、ゲーム内BGMをはじめ、全音楽制作には下村陽子さん、イラストやロゴデザインは天野喜孝さん、「グランサガ」のテーマソング「MAKAFUKA」はRADWIMPSが完全書き下ろしにて手掛けている。

戦闘はフルオートモードとバトルモードの2種があり、手軽にプレイするだけでなく、時には戦略的に戦っていくことも可能。タッグバトル、チームバトルといったマルチプレイ要素も用意されている。

【【グランサガ】公式ゲームトレーラー | プロローグ】

2025年7月31日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2025年8月28日となることが明かされた。2021年11月18日のサービス開始から約4年での終了となる。

公式サイトのお知らせにて、サービス終了までのスケジュールが公開。ゲームのダウンロードは既に停止されており、Xの更新ストップは8月28日、公式サイトの閉鎖は9月30日、有償ダイヤの払い戻しの受付については2025年9月28日23時59分までとしている。

□「【重要】サービス終了までのスケジュールと払い戻しについて」のページ

緊急SOS!池の水ぜんぶ抜く大作戦 ~ THE GAME ~

2025年8月31日23時59分 サービス終了

メーカー:テレビ東京

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

緊急SOS!池の水ぜんぶ抜く大作戦 ~ THE GAME ~

本作は、テレビ東京系列で放送中のテレビ番組「緊急SOS!池の水ぜんぶ抜く大作戦」をゲーム化したスマホ向けアプリ。番組でもお馴染みの外来種ハンター・静岡大学 加藤英明氏の監修により、生物のイラストや生態を学べる図鑑も充実している。

日本全国の有名な池や大きな湖の水を抜いていくのだが、池の水が抜けたら「タモ網」や「地引網」などの救出アイテムを使って生物を救出。池で救出した生物は図鑑に登録されていくなど、やりこみ要素も楽しめる。

2025年7月15日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2025年8月31日23時59分となることが明かされた。2019年6月15日のサービス開始から約6年での終了となる。

課金アイテムの新規購入は既に終了しており、すでに購入したダイヤについては、サービス終了日までに消費してほしいとしている。

□「緊急SOS!池の水ぜんぶ抜く大作戦 ~ THE GAME ~」公式サイト

□Google Play「緊急SOS!池の水ぜんぶ抜く大作戦 ~ THE GAME ~」のページ

□App Store「緊急SOS!池の水ぜんぶ抜く大作戦 ~ THE GAME ~」のページ

出川哲朗の充電させてもらえませんか?ゲーム

2025年8月31日23時59分 サービス終了

メーカー:テレビ東京

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

出川哲朗の充電させてもらえませんか?ゲーム

本作は、テレビ東京で放送中の番組「出川哲朗の充電させてもらえませんか?」をゲームリ

化したスマホ向けアプリ。全国の名所を充電バイクで巡り、「全国名産カタログ」を「名所」、「名産・グルメ」カードでコンプリートさせることが目的となっている。

ゲーム内では定期的にイベントが開催され、春には桜の名所を巡るイベント、夏には花火大会で有名な名所を巡るイベントなど季節を満喫できるものなどが登場。なかなか実際には行けない絶景スポットにもゲームの中で訪問することができる。

【出川哲朗の充電させてもらえませんか?スマホゲームが登場!】

2025年7月15日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2025年8月31日23時59分となることが明かされた。2020年12月25日のサービス開始から約4年半での終了となる。

課金アイテムの新規購入は既に終了しており、すでに購入したダイヤについては、サービス終了日までに消費してほしいとしている。

□「出川哲朗の充電させてもらえませんか?ゲーム」公式サイト

□Google Play「出川哲朗の充電させてもらえませんか?ゲーム」のページ

□App Store「出川哲朗の充電させてもらえませんか?ゲーム」のページ

