名前はマッチングアプリの「Tinder」に似ているのですが、中身は全く異なり、ただただ愛するパートナーの写真が表示され続けるというアプリが「Tender」です。Tender - Like Tinder, but only for photos of your loved oneshttps://trytender.app/Tender: Couple Photos & Game on the App Store

https://apps.apple.com/us/app/tender-couple-photos-game/id6748820475Tenderは「お気に入りの人の写真を使ったスワイプ体験を通じて、カップルがスワイプの喜びを再発見できるように」と作られたアプリだとのこと。「スワイプの喜び」というのは、マッチングアプリで右スワイプは「興味あり」、左スワイプは「興味なし」の操作で使われるところに由来します。使い方は、お気に入りの人の写真のアルバムをアプリで作成するだけ。あとは、思い出の瞬間が次々と表示されるので、右スワイプ(興味ありアクション)をすることで、パートナーと愛を共有することができるというわけです。なお、スワイプは右のみが可能になっていて、Tenderは「左スワイプ(興味なしアクション)するんですか?」とコメントしています。なお、毎日何回右スワイプしたか、これまでにどれぐらい右スワイプしたかといったデータの閲覧も可能です。ちなみに、ソーシャルニュースサイトのHacker Newsでは「これはいいアプリだ」と評価する好意的なコメントが複数寄せられているほか、作者のリース・ケンティッシュ氏がrisquerというユーザー名でスレッドに参加してコメント返しをしています。Show HN: Tinder but it's only pictures of my wife and I can only swipe right | Hacker Newshttps://news.ycombinator.com/item?id=44664873ケンティッシュ氏によると、コメントやピックアップ機能の追加は予定していないものの、今後、オープンソース化して誰でも自由に機能を追加できるようになるそうです。No, you can share a pic with with your partner by swiping up but I don’t really ... | Hacker Newshttps://news.ycombinator.com/item?id=44664918