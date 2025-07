iPhoneから指紋認証が姿を消して早8年(SEを除く)。

長らくiPhoneユーザーだった筆者が、指紋認証と顔認証の両方を備えたPixelスマホを使い始めて感じたのは、その利便性の高さでした。

当たり前ですが、指紋認証の何が楽かって、スマホが机の上に置いてあっても、ポケットの中に入っていても、画面に顔を向けなくてもロックを解除できるところ。スマホに触ればすぐに起動できるということです。

ここで考えるのは、スマホの認証って、顔認証と指紋認証をダブルで搭載している機器がほんとうに最強なのか?ということ。

どうやら、そういうわけでもないみたい。調べてみると、なんでiPhoneには指紋認証がないのか、そして生体認証の未来について、見えてきました。

2000年代にスマホに導入されるようになった指紋認証。2013年のiPhone 5sの登場で一気に普及していきました。

それまでの認証システムは、暗証番号やパターンロック。

iPhoneのホームボタンが、ただのボタンだった時代が懐かしいですよね。

そこからは、顔認証搭載のスマホが普及します。Galaxy Nexusといった2Dの顔認証機能を搭載したスマホもありましたが、iPhone Xが3Dによる本格的な顔認証を導入し、市場に投入されました。

そこからも生体認証技術の進化は止まらず、現在では目の虹彩の模様を使う虹彩認証や、人の声を使う声紋認証、手指の静脈パターンを使う静脈認証など、デバイスや目的に応じて発展しています。

iPhoneでもAndroidスマホでも、顔認証は今やごく普通に搭載されています。でも、実はiPhoneとAndoroidでは異なるテクノロジーを使って顔認証を行なっています。

iPhoneに搭載されてる顔認証、「Face ID」は赤外線と深度マッピングを使った3Dの認証方式です。一方Androidスマホでは、一部のハイエンド機を除き、2D画像による認証がまだまだ主流。

私の使っているPixel 9 Proの顔認証も以前より性能は上がっているものの、3Dではありません。

3D認証の方がセキュリティレベルが高く、赤外線を使うため暗所でも使えるというメリットもあります。単純に顔認証といっても、種類があるんですね。

顔認証をと指紋認証を比べるとどうでしょう。偽装のしづらさ、誤認率の低さから、3Dの顔認証の方が有用だとされています。

Appleは、公式サポート文書の中で、以下のように述べています。

単純な数字の比較だけでは断定できないでしょうが、Face IDの方がTouch ID(指紋認証)よりも20倍ほどセキュリティが高いと読み取れます。

セキュリティを重視するiPhoneと、利便性を追求するPixelなどのAndroidスマホ(顔認証と指紋認証のダブル搭載が主流)。ここには、設計元の思想的な違いがありそうです。

ユーザーのプライバシーの保護を重要事項に掲げてきたAppleにとって、セキュリティがより高い技術を採用するのは当然のことでしょう。Face IDに劣るセキュリティ性能の指紋認証を導入、併用することは、彼らのロジックに合いません。

また、Appleの製品開発の理念において、テクノロジーを“感じさせない”ことを理想としていることもよく知られています。

過去にAppleのCEO、ティム・クック氏は、このように発言しています。

We believe that technology should be in the background, not the foreground, and that technology should empower people to do things and help them do things they couldn’t do otherwise.

筆者和訳: 私たちは、テクノロジーは前面ではなく背景にあるべきだと信じています。テクノロジーは、人々が何かを成し遂げたり、それまでできなかったことを可能にしたりする手助けをすべきものです。

ティム・クック氏