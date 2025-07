◾️イベント情報

8月09日(土)大阪・HIGH!HIGH! HIGH! at なんばHatch

8月11日(月・祝)茨城・Lucky Fes’25

8月16日(土)東京・SUMMER SONIC 2025

8月21日(木)名古屋・TREASURE05X 2025 〜CENTER OF THE UNIVERSE〜

8月23日(土)山口・WILD BUNCH FEST. 2025

8月27日(水)東京・Kohmi EXPO 2025

8月30日(土)富山・Rockroshi Starry Music Camp 2025

8月31日(日)山梨・SWEET LOVE SHOWER 2025

9月02日(火)大阪・UNISON SQUARE GARDEN presents「fun time ACCIDENT 4」

9月27日(土)佐賀・KARATSU DROP FESTIVAL 2025

10月04日(土)仙台・MEGA★ROCKS 2025

10月11日(土)〜13日(月・祝)大阪・FM802 MINAMI WHEEL 2025 ※出演日は後日発表

10月18日(土)福島・LIVE AZUMA 2025

10月20日(月)東京・チョーキューメイ presents「忘れた頃にやってくる4」東名阪・対バンツアー