スターバックスのチルドカップ飲料の新シリーズ「STARBUCKS DELIGHT ME バニララテ with ほんのりシトラス」が加わり、2025年7月22日(火)から登場したので飲んでみました。バニララテ with ほんのりシトラス|スターバックス® チルドカップhttps://enjoystarbuckschilled.jp/vanillalatte.html

「バニララテ with ほんのりシトラス」のカップはこんな感じ。青がベースに使われていて、見た目からも夏の新商品という印象を受けます。カップ側面だけではなくフタにも、ロゴマークの人魚が描かれています。「海辺のバカンスのような贅沢感とさわやかさをお楽しみください」とのこと。原材料は生乳、乳製品、砂糖、コーヒーなど。バニラとシトラスの風味は香料によるものです。なお、1本200mlで135kcalです。グラスに注ぐとこんな感じで、色はかなり薄い茶色。飲むとバニララテらしい、しっかりとした甘みが喉に流れ込みます。ただ、べたつく甘さではなく、後味はすっきりと抜けていくような感じがありました。何人かで確認したものの、シトラスの香りは「いわれてみれば飲んだ後にシトラスの香りがあるような感じがする」というほのかさで、前面には出ていません。なお、編集部員の1人はかたくなに「塩キャラメル味!」と主張していて、塩味はないはずですが、そう感じる人もいるかもしれません。「バニララテ with ほんのりシトラス」は希望小売価格税込237円での販売。楽天市場では12本セットが税込・送料別3228円(1本あたり269円)で販売されていました。スターバックス バニララテ withほんのりシトラス Starbucks スタバ 200ml×12本【送料無料※一部地域は除く】