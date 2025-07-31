コリンソン・グループの共通ラウンジ利用サービス「Priority Pass（プライオリティ・パス）」の対応施設は、提供条件を8月1日から変更する。

対象施設は、羽田空港第1ターミナルの「足湯カフェ＆ボディケア LUCK 羽田空港店」、羽田エアポートガーデンの「ボディケアLuck 羽田エアポートガーデン店」「オールデイダイニング グランドエール」、中部国際空港第1ターミナルの「Japan Traveling Restaurant by BOTEJYU（旧ぼてぢゅう 中部国際空港店）」「海膳空膳」「くつろぎ処」、フライト・オブ・ドリームズの「THE PIKE BREWING RESTAURANT ＆ CRAFT BEER BAR」、鹿児島空港の「ボディケアLuck 鹿児島空港店」。

同日から、利用時に出発時刻の3時間前以内の搭乗券を提示する必要がある。到着時の利用はできない。プライオリティ・パス対応レストランに関しては、成田国際空港で6月1日から、伊丹空港で8月1日から同様の対応をとっており、これにより国内のラウンジを除く全対応施設が同一の提供条件となる。