Travis Japanが、9月17日に発売するライブ映像作品『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』完全生産限定盤のトレーラーを公開した。

◆Travis Japan 動画

本作品は、2024年12月にリリースした2ndアルバム『VIIsual』を引っ提げて全国8都市28公演約31万人を動員したアリーナツアーを収録している。完全生産限定盤、初回盤、通常盤の3形態となっており、完全生産限定盤には、このツアー映像を見ながら7人でトークする『VIIsual -ビジュアルコメンタリー-』約120分間収録されており、バラエティでも活躍する彼らだけに、ツアーをメンバーと一緒に思い出しながら、爆笑できる内容となっているという。

さらに、7人で久々のステージとなった6月7日の千葉・ららアリーナ東京ベイ公演より、ファンに人気の『「Rush」@ららアリーナ 2025.06.07』『「Thrill」@ららアリーナ 2025.06.07』も収録される。

https://youtu.be/ihnzSpMQGq0

さらに、完全生産限定盤にはグッズとしてグッズは、ツアートラックやツアーTシャツ、会場にデコレーションされていたネオンなどがモチーフとなったチャームをセットにしたキーホルダー“VIIsualキーホルダー＆バッグチャーム”を封入している。

◾️＜Travis Japan World Tour 2025 VIIsual＞

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/WorldTour2025VIIsual/ [日程] 2025年9月6日（土）、7日（日）

[会場] Zepp New Taipei・台北

[開場/開演] 9月6日（土）：17:00/18:00（現地時間）

[開場/開演] 9月7日（日）：14:00/15:00（現地時間）

[一般発売] 5月14日（水）12:00（現地時間）

*主催者都合により実施されない可能性がございます。 [日程] 2025年9月9日（火）

[会場] AsiaWorld-Expo・香港

[開場/開演] 19:00/20:00 (現地時間)

[一般発売] 4月17日（木）10:00 (現地時間) [日程] 2025年9月27日（土）

[会場] Thunder Dome Muang Thong Thani・バンコク

[開場/開演] 18:00/19:00（現地時間）

[一般発売] 6月1日（日）12:00（現地時間）

◾️『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』

発売日：2025年9月17日（水） ●DISC1 全形態共通

Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual ※2025年1月4日 実施 横浜アリーナ公演を収録（6人）

（約120分収録） 99 PERCENT

Love Tag

Happy Groovy

Crazy Crazy

Sweetest Tune

Candy Kiss

Whiskey and Tonic

Fireflies

T.G.I. Friday Night

Trick! Trick!

Warm it Up

Underdogs

DRIVIN’ ME CRAZY

Dance With Me Lesson 1

PARTY UP LIKE CRAZY

Lonely Stars

夢のHollywood

HBD

Rush

BO$$Y

Thrill

Moving Pieces

LEVEL UP

Golden Girl

Okie Dokie!

Staying with you

Crazy Crazy

JUST DANCE!

Keep On Smiling

Fly Higher

●Disc2 各形態で内容が異なります

＜完全生産限定盤＞

・Blu-ray：2Blu-ray＋グッズ：UPXC-9010 \7,970(税込)

・DVD：2DVD＋グッズ：UPBC-9010 \7,450(税込)

◆ワンピースボックス＋デジパック＋フォトブックレット＋グッズ

▼Disc1（Blu-ray / DVD）：全形態共通

▼Disc2（Blu-ray / DVD）：特典映像A ※詳細後日発表 ＜初回盤＞

・Blu-ray：(2Blu-ray) ：UPXC-9011 \7,270(税込)

・DVD：(2DVD)：UPBC-9011 \6,750(税込)

◆三方背ケース＋デジパック＋フォトブックレット

▼Disc1（Blu-ray / DVD）：全形態共通

▼Disc2（Blu-ray / DVD）：特典映像 B ※詳細後日発表 ＜通常盤 初回プレス＞

Blu-ray： 初回プレス(2Blu-ray)：UPXC-9012/3 \5,980(税込)

・DVD: 初回プレス(2DVD)：UPBC-9012/3 \5,460(税込)

◆三方背ケース(*初回プレスのみ)＋トールケース＋ポストカード

▼Disc1（Blu-ray / DVD）：全形態共通_

▼Disc2（Blu-ray / DVD）：特典映像C ※詳細後日発表 ◆先着外付け特典

完全生産限定盤（Blu-ray/DVD）共通：トレーディングカード7種セット

初回盤（Blu-ray / DVD）共通：ポストカード

通常盤（Blu-ray / DVD）共通：スマホサイズステッカー

https://youtu.be/ihnzSpMQGq0