<キズ 単独公演「Peace begins with…」>

8月6日(水) 広島 LIVE VANQUISH

チケット残りわずか

・イープラス (https://eplus.jp/kizu)

・TicketTown (https://e.tickettown.site/tickets/kizu_peace_begins_with_2508)

8月9日(土) 長崎 アストロホール

-THANK YOU SOLD OUT-