muqueが、5月から開催していた全国10カ所を巡るツアー<MUQUE TOUR 2025 “RIDE ON !”>の最終公演を東京・Zepp Shinjukuにて開催した。

全公演完全ソールドアウトとなった<MUQUE TOUR 2025 “RIDE ON !”>。Zepp ShinjukuのLEDビジョンを最大限に活かした迫力のある映像演出でライブの新境地を見せ、大熱狂の中幕を閉じた東京公演のアンコールにて、新曲「Level up」を8月13日にリリースすること、また終演後には秋に4度目となる自主企画の対バンライブ<muque presents “PLAYPARK 4”>を開催することが発表された。

「Level up」は、程よいスイング感と四つ打ちが心地よいリズムに絡むキャッチーなギターリフが印象的なイントロから一転、ボーカルAsakuraの低音ボイスが印象的な歌い出しによって、リスナーを一気に楽曲世界へと引き込むという。サビでは〈君と証明したいんだよランデブー/同じ景色を見たいんだクルー〉と仲間や大切な人と共に未来や夢を共有したいという思いが垣間見え、さらに楽曲のラストでは〈夢を掴んでたいんだ〉〈僕の視線はここに〉といったフレーズで、今後の活動への強い意志とポジティブな姿勢を示しているとのことだ。

▲ジャケット写真

新曲「Level up」は、8月5日6時より放送のFM802「on-air with TACTY IN THE MORNING」でフル尺音源が解禁されるため、聴き逃さないよう是非放送をチェックしてほしい。

また、併せて解禁された自主企画<muque presents “PLAYPARK 4”>は、全国4カ所にて開催予定で、各会場それぞれゲストを迎え開催される。チケットは本日よりFC抽選先行が実施中だ。

◾️デジタルシングル「Level up」 2025年8月13日(水)リリース

Pre-add / Pre-save:https://ffm.to/muque_levelup

◾️<muque presents “PLAYPARK 4”> 2025年

11月14日(金)大阪・なんばHatch 開場18:00 / 開演19:00

11月23日(日)福岡・UNITEDLAB 開場17:00 / 開演18:00

12月3日(水)神奈川・KT Zepp Yokohama 開場18:00 / 開演19:00

12月7日(日)愛知・ダイアモンドホール 開場17:00 / 開演19:00 ◆チケット

前売 STANDING 1F:5,500(税込)2F指定席:\6,000(税込)

当日 STANDING 1F:\6,0000(税込)2F指定席:\6,500(税込)

*名古屋公演、福岡公演はスタンデイング1Fのみ

年齢制限:※未就学児入場不可

枚数制限: 4枚 ▼FC抽選先行:2025年7月31日(木)21時〜8月11日(月・祝)23時59分

https://muque-fc.com/join

◾️<MUQUE TOUR 2025 “RIDE ON!” in Taipei> 2025年8月3日(日)台湾・MOONDOG 開場17:00 / 開演18:30 ※ソールドアウト

◾️イベント出演情報 ◆<若者のすべて-YOUNG, ALIVE, IN LOVE MUSIC-#06>

2025年8月6日(⽔)@Zepp Haneda (TOKYO)

開場13:30 / 開演14:30

出演:CLAN QUEEN / 35.7 / Dannie May / muque / 紫 今 / yutori / Cloudy(Opening Act) ▼チケット

・1階スタンディング:\5,000

・2階指定席:\5,300

※未就学児⼊場不可

※別途ドリンク代必要

https://eplus.jp/wakamononosubete/ 主催/制作:若者のすべて 制作委員会

後援:テレビ朝⽇

公演に関するお問い合わせ:サンライズプロモーション東京 0570-00-3337 (平⽇ 12:00〜15:00) ◆<LuckyFes’25>

2025年8月9日(土)@国営ひたち海浜公園

チケット:https://luckyfes.com/ticket

公演詳細:https://luckyfes.com/

公演に関するお問い合わせ:https://luckyfes.com/qa/ ◆<ONE PIECE DAY’25>

2025年8月10日(日)@東京ビッグサイト 南展示棟1〜3ホール

チケット:https://onepiece-day.onepiece-base.com/ticket

公演詳細:https://onepiece-day.onepiece-base.com

公演に関するお問い合わせ:https://onepiece-day.onepiece-base.com/faq ◆<RISING SUN ROCK FESTIVAL 2025 in EZO>

2025年8月15日(金)@石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ

チケット:https://rsr.wess.co.jp/2025/tickets/

公演詳細:https://rsr.wess.co.jp/2025/

公演に関するお問い合わせ:https://tayori.com/q/rsrfes-faq/ ◆<SUMMER SONIC 2025>

2025年8月17日(日)@ZOZOMARINE STADIUM & MAKUHARI MESSE

開場09:00 / 開演11:00

チケット:https://www.summersonic.com/tickets/tokyo/

公演詳細:https://spotify-earlynoise.jp/

公演に関するお問い合わせ:https://www.summersonic.com/info/attention/SHARE ◆<MONSTER baSH 2025>

2025年8月23日(土)@香川県・国営讃岐まんのう公園

開場09:00 / 開演11:00

チケット:https://www.monsterbash.jp/tickets.html

公演詳細:https://www.monsterbash.jp

公演に関するお問い合わせ:デューク高松 087-822-2520(平日11:00-17:00) ◆<WILD BUNCH FEST. 2025 YUMEBANCHI 50th ANNIVERSARY>

2025年8月24日(日)@山口きらら博記念公園

開場10:00 / 開演11:30(予定)

チケット情報・公演詳細:https://www.wildbunchfest.jp/

▼公演に関するお問い合わせ

・WILD BUNCH FEST. オフィシャルウェブサイト

https://www.wildbunchfest.jp/

・YUMEBANCHI(広島)

082-249-3571 [平日12:00〜17:00] ◆<SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2025 30th ANNIVERSARY>

2025年8月30日(土)@山梨県 山中湖交流プラザ きらら

開場9:00 / 開演10:00(予定)

公演詳細:https://2025.sweetloveshower.com/

公演に関するお問い合わせ:https://2025.sweetloveshower.com/contents/guide/notice ◆<UNISON SQUARE GARDEN presents「fun time ACCIDENT 4」>

2025年9月2日(火)@なんばHatch

開場18:00 / 開演19:00

出演:UNISON SQUARE GARDEN / muque / レトロリロン

▼チケット

・1Fスタンディング / 2F指定:\5,800(D代別)

公演に関するお問い合わせ:キョードー大阪 0570-200-888 ◆<ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』>

2025年9月15日(月・祝)@千葉市蘇我スポーツ公園(千葉市中央区)

チケット・公演詳細:https://rijfes.jp

公演に関するお問い合わせ:https://jfes-faq.fesapp.jp/?site_domain=default ◆<Busan International Rock Festival>

2025年9月26日(金)、27日(土)、28日(日)a@韓国・釜山/SAMNAK PARK

※muqueは9/27に出演

チケット・公演詳細:https://busanrockfestival.com/ ◆<バズリズム LIVE 2025>

2025年11月1日(土)、2日(日)、3日(月・祝)@横浜アリーナ

開場16:00 / 開演17:00(予定)※3公演共通

※muqueはDAY1(11/1)に出演

チケット・公演詳細:https://buzzrhythm.live/ ◆<チョーキューメイ presents 『忘れた頃にやってくる4』 東名阪・対バンツアー>

2025年11月3日(月・祝)@大阪・心斎橋Music Club JANUS

開場16:15 / 開演17:00

出演:チョーキューメイ / muque

▼チケット

前売:¥4,500(※入場時DRINK代別途要)

一般発売:9月13日(土)10:00〜(※U-CONNECT、ローチケ、ぴあ、イープラスにて発売)

公演詳細:https://choqmay-official.com/contents/950877

公演に関するお問い合わせ:GREENS TEL:06-6882-1224(平日12:00〜18:00)