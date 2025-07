■Blu-ray / DVD『阿部真央らいぶ2025 -15th Anniversary- @東京ガーデンシアター』

2025年8月6日(水)リリース

特設サイト: https://special.abemao.com/

購入:https://abemao.lnk.to/0806_BD_DVD

音源配信:https://abemao.lnk.to/abemao_live2025

●完全生産限定盤

Blu-ray / BRXP-00048 / 税込¥11,550(税込)

DVD / BRBP-00130 / 税込\10,890(税込)

・フォトブックレット(72P / フルカラー)

・NeSTREAM LIVEシリアルコード封入

・三方背ケース仕様

※完全生産限定盤は阿部真央ONLINE STORE限定での販売

●通常版

Blu-ray/ PCXP-51170 / 税込\6,600(税込)

DVD / PCBP-55608 / 税込6,050(税込)

・NeSTREAM LIVEシリアルコード封入

●全形態共通 収録内容・DISC1:2025年1月26日 東京ガーデンシアター公演 全編収録01. HOPE02. Believe in yourself03. ふりぃ04. pharmacy05. 君を想った唄06. じゃあ、何故07. TA08. morning09. Everyday10. 母である為に11. いつの日も12. I’ve Got the Power13. Somebody Else Now14. immorality15. K.I.S.S.I.N.G.16. どうしますか、あなたなら17. 進むために18. モットー。19. ロンリー20. それぞれ歩き出そう<アンコール>21. I wanna see you22. 貴方の恋人になりたいのです23. 伝えたいこと24. ストーカーの唄〜3丁目、貴方の家●特典映像・Behind the Scene “阿部真央らいぶ2025 -15th Anniversary- @東京ガーデンシアター”・阿部真央、ギャルになる。〜平成から令和へ〜・副音声:阿部真央とバンドメンバーによるオーディオコメンタリー●完全生産限定盤のみ収録・DISC2:2024年10月4日 Zepp DiverCity公演 全編収録01. Hands and Dance02. ふりぃ03. まだいけます04. 19歳の唄05. マージナルマン06. 貴方が好きな私07. 天使はいたんだ08. Go Away From You09. morning10. words11. Keep Your Fire Burning12. I’ve Got the Power13. Somebody Else Now14. immorality15. 進むために16. プレイボーイ17. モットー。18. 優しい言葉19. ロンリー<アンコール>01. 這い上がれMY WAY02. I wanna see you●ショップ別先着購入特典・Amazon.co.jp:オリジナルビジュアルシート・その他法人:全国CDショップ特典オリジナルポストカード・阿部真央ONLINE STORE特典:限定オリジナルポストカード・阿部真央ONLINE STORE ファンクラブ特典:あべまにあ会員限定オリジナルポストカード