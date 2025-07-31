阿部真央、MV45作品が各種音楽ストリーミングサービスで配信開始＋TikTokで過去楽曲配信スタートも
阿部真央が、8月1日よりMV全曲を各種音楽ストリーミングサービスにて配信することを発表した。
2019年のメジャーデビューアルバム表題曲「ふりぃ」、世代を超えて多くの人々の共感を呼んできたラブソング「貴方の恋人になりたいのです」やCMソングとして起用された「ロンリー」など、これまで配信されていたMVに加えて、全45作品がApple Music、LINE MUSICはじめ、各種音楽ストリーミングサービスにて配信される。
さらに、TikTokにて阿部真央のこれまでTikTokで配信していなかった楽曲も一斉配信スタートする。こちらも合わせてぜひチェックしてほしい。
また、7月31日21時30分からはStationheadにてリスニングパーティーのプレ配信を実施予定。8月6日には阿部真央本人もボイス参加するので楽しみにお待ちいただきたい。
■Blu-ray / DVD『阿部真央らいぶ2025 -15th Anniversary- @東京ガーデンシアター』
2025年8月6日（水）リリース
特設サイト： https://special.abemao.com/
購入：https://abemao.lnk.to/0806_BD_DVD
音源配信：https://abemao.lnk.to/abemao_live2025
●完全生産限定盤
Blu-ray / BRXP-00048 / 税込￥11,550（税込）
DVD / BRBP-00130 / 税込\10,890（税込）
・フォトブックレット（72P / フルカラー）
・NeSTREAM LIVEシリアルコード封入
・三方背ケース仕様
※完全生産限定盤は阿部真央ONLINE STORE限定での販売
●通常版
Blu-ray/ PCXP-51170 / 税込\6,600（税込）
DVD / PCBP-55608 / 税込6,050（税込）
・NeSTREAM LIVEシリアルコード封入
・DISC1：2025年1月26日 東京ガーデンシアター公演 全編収録
01. HOPE
02. Believe in yourself
03. ふりぃ
04. pharmacy
05. 君を想った唄
06. じゃあ、何故
07. TA
08. morning
09. Everyday
10. 母である為に
11. いつの日も
12. I’ve Got the Power
13. Somebody Else Now
14. immorality
15. K.I.S.S.I.N.G.
16. どうしますか、あなたなら
17. 進むために
18. モットー。
19. ロンリー
20. それぞれ歩き出そう
＜アンコール＞
21. I wanna see you
22. 貴方の恋人になりたいのです
23. 伝えたいこと
24. ストーカーの唄〜3丁目、貴方の家
●特典映像
・Behind the Scene “阿部真央らいぶ2025 -15th Anniversary- @東京ガーデンシアター”
・阿部真央、ギャルになる。〜平成から令和へ〜
・副音声：阿部真央とバンドメンバーによるオーディオコメンタリー
●完全生産限定盤のみ収録
・DISC2：2024年10月4日 Zepp DiverCity公演 全編収録
01. Hands and Dance
02. ふりぃ
03. まだいけます
04. 19歳の唄
05. マージナルマン
06. 貴方が好きな私
07. 天使はいたんだ
08. Go Away From You
09. morning
10. words
11. Keep Your Fire Burning
12. I’ve Got the Power
13. Somebody Else Now
14. immorality
15. 進むために
16. プレイボーイ
17. モットー。
18. 優しい言葉
19. ロンリー
＜アンコール＞
01. 這い上がれMY WAY
02. I wanna see you
●ショップ別先着購入特典
・Amazon.co.jp：オリジナルビジュアルシート
・その他法人：全国CDショップ特典オリジナルポストカード
・阿部真央ONLINE STORE特典：限定オリジナルポストカード
・阿部真央ONLINE STORE ファンクラブ特典：あべまにあ会員限定オリジナルポストカード
◾️＜阿部真央 ホールツアー2025 - On My Way Home -＞
2025年10月11日（土）大阪・オリックス劇場
2025年10月13日（月・祝）福岡・福岡市民会館中ホール
2025年10月18日（土）北海道・共済ホール
2025年10月26日（日）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール
2025年11月3日（月・祝）東京・LINE CUBE SHIBUYA
▼チケット一般発売中
https://abemao.com/feature/hallTour2025
◾️＜阿部真央 アコースティックツアー2025 - On Your Way Home -＞
2025年11月22日（土） 広島・BLUE LIVE 広島
2025年11月24日（月・祝） 兵庫・神戸朝日ホール
2025年11月28日（金） 宮城・仙台darwin
2025年11月30日（日） 新潟・新潟LOTS
2025年12月3日（水） 大分・DRUM Be-0
2025年12月4日（木） 大分・DRUM Be-0
2025年12月6日（土） 熊本・B.9 V1
2025年12月19日（金） 東京・草月ホール
▼特設ページ
https://abemao.com/feature/AcousticTour2025
関連リンク
◆阿部真央 音源配信サイト一覧
◆阿部真央 オフィシャルサイト
◆阿部真央 オフィシャルX
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◆阿部真央 オフィシャルTikTok
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