±ÊÌî²ê°ê¡¢ÉÔÎÑµ¿ÏÇÊóÆ»¸å½é¤Î109Æü¤Ö¤êSNS¹¹¿·¤Ë¡ÖÎÞ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿¥¥ì¥¤¤Ë¡×¥³¥áÍó´¿´î
½÷Í¥±ÊÌî²ê°ê¡Ê25¡Ë¤¬31Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£4·î13Æü°ÊÍè109Æü¤Ö¤ê¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÂè29²ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢±Ç²èº×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¡¡¡Ø¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡Ù¤¬¡¡¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂô»³¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÀÄ¶õ¤Î¼Ì¿¿¤ä¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
±ÊÌî¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤Þ¤¸¤²¤ó¤¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤¢¡×¡Ö¤Í¤¨¤â¤¦¤º¤Ã¤È¥ª¥Õ¥·¥ç¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡¡¤Û¤ó¤È¤Ë²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤è¡¡¤â¤¦ÎÞ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿¤Þ¤¿åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
±ÊÌî¤Ï28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¥«¥Ê¥À¡¦¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÂè29²ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢±Ç²èº×¥·¥å¥Ð¥ë¡¦¥Î¥ï¡¼¥ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ö¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡×¡Ê´ØÏÂÎ¼´ÆÆÄ¡Ë¾å±Ç²ñ¤Ë¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦ÅìÂ¼¥¢¥¥³»á¡Ê49¡Ë¤È¤È¤â¤ËµÞ¤¤ç¡¢ÅÐ¾ì¤·ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç4·î23Æü¤ËÇÐÍ¥ÅÄÃæ·½¡Ê40¡Ë¤È¤ÎÆó¸ÔÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤Ê¤É¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿¸å¡¢±ÊÌî¤Ï¸ø³«½éÆü¤Î5·î16Æü¤ËÅìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤·Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¡¢¤ªÁû¤¬¤»¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÍè¡¢2¥«·î¤Ö¤ê¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£