Ãæ°æµ®°ì¤È¼ÆÅÄ¶³Ê¼¤Ë¤è¤ë¼Çµï¹çÀï¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÉðÅÄ¿®¸¼¡×¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿¥Ò¥ê¥Ò¥ê´¶
±Ç²è¤«¤é¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç°ÕÍßÅª¤Ë¼Çµï¤Ë¼è¤êÁÈ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¡¦Ãæ°æµ®°ì¡£°Ò¸·¤¢¤Õ¤ì¤ë½Å¸ü¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½¾ðË¤«¤ÊÌò¤ä¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¼Çµï¤Ç´Ñ¤ë¼Ô¤ò¤¯¤¹¤ê¤È¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¹ÅÆðÉý¹¤¯±é¤¸¤é¤ì¤ëµ©Í¤ÊÇÐÍ¥¤À¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬25ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤ÇNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ºîÉÊ¡ÖÉðÅÄ¿®¸¼¡×(1988Ç¯¡¢NHKÁí¹ç¤Û¤«)¤ÎÁí½¸(Á´5²ó)¤¬8·î2Æü(ÅÚ)¤«¤é»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¹ÃÈå¤ÎÀï¹ñÉð¾¡¦ÉðÅÄ¿®¸¼¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢½é²ó»ëÄ°Î¨42.5¡ó¡¢ºÇ¹â»ëÄ°Î¨49.2¡ó¡¢Ê¿¶Ñ»ëÄ°Î¨39.2¡ó¤Ç¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ»Ë¾å2ÈÖÌÜ¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹ÃÈå¤Î¸×¡×¤È¤¤¤¦°ÛÌ¾¤ò»ý¤Á½ô¹ñ¤ÎÂçÌ¾¤¿¤Á¤«¤é¶²¤ì¤é¤ì¤¿¿®¸¼¤Ï¡¢¶¯Âç¤Ê·³»öÎÏ¤òÍ¤·¡¢ÃÎÎ¬¤ËÄ¹¤±¡¢Å·²¼¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆÁÀî²È¹¯¤ËÍ£°ìÅÚ¤òÉÕ¤±¤¿¤Û¤É¤Î¿ÍÊª¤Ç¡¢ÂÙÁ³¼«¼ã¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¾ÓÁü²è(¢¨½ôÀâ¤¢¤ê)¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²×Îõ¤Ç¹Ó¡¹¤·¤¤°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢Æ±ºîÉÊ¤ÇÃæ°æ¤Ï¡¢¿®¸¼¤ò¥¯¡¼¥ë¤ÇÍýÃÎÅª¤Ç°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÉ½¸½¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÎ¢ÀÚ¤ëÌòºî¤ê¤Ç¡¢¿®¸¼¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌ¥ÎÏ¤ä¿Í´ÖÀ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï»þ¤ò¤Ø¤ÆÅ»¤Ã¤Æ¤¤¤¯°Ò¸·¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÉÙ¤ó¤ÀÉ½¸½¤À¡£¿®¸¼¤Î°ìÀ¸¤òÉÁ¤¯¤¿¤á¡¢Ãæ°æ¤Ï¿®¸¼¤ÎÀÄÇ¯»þÂå¤«¤éÈÕÇ¯¤Þ¤Ç¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÆâ¤«¤é½Ð¤ë¥ª¡¼¥é¤ÎÊ¬¸ü¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£ºÇ½é¤«¤é¡Ö¹ÃÈå¤Î¸×¡×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸·Ð¸³¤È¹ñ¼ç¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡Ö¹ÃÈå¤Î¸×¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦£±¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ì¤ò25ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë°ÚÉÝ¤ÎÇ°¤¹¤éÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
°ìÊý¡¢Êª¸ì¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÃæ°æ¤ÎÌ¾±é¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¿®¸¼¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¾å¿ù¸¬¿®¤ò±é¤¸¤¿¼ÆÅÄ¶³Ê¼¤Î¼Çµï¤â°µ´¬¡£¿®¿´¿¼¤¯¡¢¸Ê¤Î¿®¤¸¤¿Æ»¤ò´Ó¤¯»ÑÀª¤Ç²È¿Ã¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡¢¿®¸¼¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÉ½¤·¡¢¸«»ö¤Ë¼ç¿Í¸ø¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¿®¸¼¤È¸¬¿®¤¬·ãÆÍ¤·¤¿ÀîÃæÅç¹çÀï¤òÉÁ¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿®¸¼¤È¤ÎÆÉ¤ß¹ç¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Æ¬Ç¾Àï¡¢¸¬¿®¤¬Ã±µ³¤ÇÉðÅÄËÜ¿Ø¤Ø¤È¹¶¤áÆþ¤Ã¤Æ¿®¸¼¤Ë°ìÂÀÅáÍá¤Ó¤»¤ë¾ìÌÌ¤Ê¤É¡¢¾ï¤ËÃæ°æ¤È¿½¤·¹ç¤ï¤»¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ¾ÈÅª¤Ê¿§¤Î¡¢Î¾¼Ô¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤òÇ»¤¯¤·¤¿¼Çµï¤òÈäÏª¡£¤³¤ÎÃæ°æ¤È¼ÆÅÄ¤Î¼Çµï¹çÀï¤â¡¢¿®¸¼¤È¸¬¿®¤Ë¤è¤ë¼ÂÎÏÇìÃç¤Î¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤µ¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ß¤¤¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤È¤Ê¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿±éµ»¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ì¾Í¥Æ±»Î¤¬¡¢¼Çµï¤Ç¡¢¼ã¡¹¤·¤¯¡¢Ç®¤¯·ãÆÍ¤¹¤ë¤è¤¦¤¹¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡á¸¶ÅÄ·ò
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
ÉðÅÄ¿®¸¼ Áí½¸ÊÔ
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯8·î2Æü¥¹¥¿¡¼¥ÈËè½µ(ÅÚ)21:00¡Á
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹