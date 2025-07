7人組グローバルグループ・ENHYPENが7月31日、都内で『ENHYPEN日本4thシングル「宵 -YOI-」発売記念ショーケース』を開催した。リーダーのJUNGWONは「みなさんに近くで会えてうれしいです」とあいさつ。「今日もきれいだね。すてきな思い出を作りましょう」と、呼びかけると歓声が上がった。MCでは、JUNGWONが「Bad Desire(With or Without You)[Japanese Ver.]」のダンスを披露する場面も。イヤモニが暴れるほどの本気ダンスにメンバーも大興奮。全身で曲にノリ、喜びを表現していた。NI-KIとJAKEは一緒に「ENGENEが僕の全部です」と愛を届け、大盛り上がりとなった。

イベントでは、同シングルタイトル曲「Shine On Me」「Bad Desire(With or Without You)[Japanese Ver.]」をパフォーマンスした。「Shine On Me」では感性豊かでキャッチーなメロディーラインをしっとりと歌い上げ、卓越した歌唱力と繊細な表現力を証明。「Bad Desire(With or Without You)[Japanese Ver.]」では、同グループならではのダーク感ただようセクシーな魅力を際立たせた。ENHYPENは、超大型プロジェクト『I-LAND』から誕生したJUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIからなる7人組。2020年11月に韓国、2021年7月に日本でデビューした。25年7月5日、6日に東京・味の素スタジアム、8月2日、3日に大阪・ヤンマースタジアム長居で初の2都市スタジアムツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』を開催。デビューから約4年7ヶ月での日本でのスタジアム公演開催は、海外アーティスト史上デビュー後最速かつ日本2都市でのスタジアムツアー開催はK-POP第4世代グループ初の快挙となる。