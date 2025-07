7人組グローバルグループ・ENHYPENが7月31日、都内で『ENHYPEN日本4thシングル「宵 -YOI-」発売記念ショーケース』を開催。JAYが、食通っぷりを発揮した。同シングルタイトル曲「Shine On Me」をしっとりと歌い上げ、卓越した歌唱力と繊細な表現力を証明したENHYPEN。歌声に聞きほれるENGENE(ファンネーム)にJAYは「こんな“良い(宵-YOI0)”日に皆さんに会えてうれしい」とタイトルにかけたあいさつをし、会場を沸かせた。

MCでは「ENHYPENが食べている時間が好き」というENGENEの声から日本食の話題に。「食いしん坊キャラを目指している」と名乗り出たJAYは「お寿司ですね!」と満開の笑顔で最近のお気に入りの食べ物を紹介。「いくらとか」と例を出すと、メンバーがそろって「(値段は)いくらですか?」とツッコみ、日本語力の高さが垣間見られた。続けてJAYは「とにかく全部好きです。さんまとか」と話が尽きない様子。「巻物は、大将のおすすめでいきます」と胸を張り、食通っぷりを発揮した。最後には「Bad Desire(With or Without You)[Japanese Ver.]」をパフォーマンス。同グループならではのダーク感ただようセクシーな魅力を届けた。ENHYPENは超大型プロジェクト『I-LAND』から誕生したJUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIからなる7人組。2020年11月に韓国、2021年7月に日本でデビューした。25年7月5日、6日に東京・味の素スタジアム、8月2日、3日に大阪・ヤンマースタジアム長居で初の2都市スタジアムツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』を開催。デビューから約4年7ヶ月での日本でのスタジアム公演開催は海外アーティスト史上デビュー後最速かつ日本2都市でのスタジアムツアー開催はK-POP第4世代グループ初の快挙となる。