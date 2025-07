7人組ボーイグループENHYPENが31日、東京・豊洲PITで日本4thシングル「宵−YOI−」発売記念ショーケースを開催した。

29日にリリースした約2年ぶりの日本作品。同作収録の初日本オリジナル曲「Shine On Me」と「Bad Desire(With or Without You)[Japanese Ver.]」を披露。約2200人のENGENE(ファンの総称)を熱狂させ、JAY(23)は「こんな良い日に皆さんの前で披露できてうれしいです。宵だけに」と笑いを誘った。

ステージではファンへの感謝を込め、SUNGHOON(22)は「僕はENGENEに会うために生まれてきた。これからもずっと頑張ります」。JAYも「寝る直前までENGENEのことを考えています」と甘い言葉でファンをメロメロにした。さらにNI−KI(19)とJAKE(22)の“ボロボロコンビ”も、声をそろえきれなかったものの「ENGENEが僕の全部です」と一緒に叫び、会場を盛り上げた。

2年ぶりの日本での活動となり、SUNOO(22)は「久しぶりに日本の活動で会えて、ENGENEとこうしてステージで会えて幸せ。これからもさまざまな作品で会いましょう」、HEESEUNG(23)は「いつもENGENEのために歌っています。『宵−YOI−』もENGENEのために歌っていきます」と語った。

JUNGWON(21)は「暑い中会いに来てくれてありがとう」と感謝し、「『宵』の言葉そのままに、この曲と良い(宵)日々を送ってください」と呼びかけた。