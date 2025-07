7人組ボーイグループENHYPENが7月31日、東京・豊洲PITで日本4thシングル「宵−YOI−」発売記念ショーケースを開催した。

同作収録の初日本オリジナル曲「Shine On Me」と「Bad Desire(With or Without You)[Japanese Ver.]」を披露。約2200人のENGENE(ファンの総称)を熱狂させ、JAY(23)は「こんな良い日に皆さんの前で披露できてうれしいです。宵だけに」と笑いを誘った。

午前には都内でトークショーを開催。今後の活動を問われ、SUNGHOON(22)は「どうすればファンとより親しくなれるかを考えながら、新しい音楽を見せたい」と語り、HEESEUNG(23)は「皆さんと思い出を作りながら一緒に花道を歩いていきたい」と“良い”活躍を誓った。