sumikaÊÒ²¬·òÂÀ¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤Ï¢ºÜ¡Ö¤¢¤¯¤Ó¤Î¹ç¾§¡×¡¿ Âè14²ó¡Ø¤³¤È¤Ð¤ÎÊâ¤Êý¡Ù
·É¸ì¤«¥¿¥á¸ý¤«¡£
sumikaÊÒ²¬·òÂÀ¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤Ï¢ºÜ¡Ö¤¢¤¯¤Ó¤Î¹ç¾§¡×¤òÆÉ¤à
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ËÌÂ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¤ÏÁê¼ê¤¬Ç¯¾å¡¦Ç¯²¼Ìä¤ï¤º¤Ë¡¢Á´°÷¤Ë·É¸ì¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±Ç²è¡Ö¼ª¤ò¤¹¤Þ¤»¤Ð¡×¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¡¢À»»Ê·¯¤Î¤ªÁÄÉã¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¡¢À¾ »ÊÏ¯¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¼¶¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¼«ºî¾®Àâ¤ò¡¢¥×¥í¤Î¾®Àâ²È¤¬½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤¤¡¢Â¹¤Û¤ÉÇ¯¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â·É¸ì¤ò»È¤Ã¤ÆÂÐÅù¤ËÀÜ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë¤¤¤¿¤¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡£°ÊÍè¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÇ¯²¼¤Î¿Í¤Ë¤â·É¸ì¤ÇÀÜ¤·¤è¤¦¤ÈËÍ¤Ï¿´¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤Ê·è°Õ¤Ë¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Í§¿Í¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤¬¸À¤Ã¤¿¡ÖÇ¯¾å¤Î·É¸ì¤Ã¤Æµ÷Î¥¤ò´¶¤¸¤ÆÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤À¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ËÍ¤é¤Î³Ú²°¤Ë¸åÇÚ¤¬°§»¢¤ò¤·¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¡¢Èà¤ÏÏ²¼¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¸åÇÚ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê·É¸ì¤ÇÀÜ¤·¤Ä¤Ä¡¢¾ï¤Ë²¼¼ê¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤¬¡¢Í§¿Í¤Ë¤ÏÉÝ¤¯±Ç¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡Ö¤¢¤ì¤Ïµ÷Î¥´¶½Ì¤á¤Å¤é¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤¿Í§¿Í¤òÊé¤¦¸åÇÚ¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤Î°§»¢¤Î±þÂÐ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡Ö¤ª¡¼¡ª¤ï¤¶¤ï¤¶¤¢¤ê¤¬¤È¤Í¡ªº£Æü¤Î½ÐÈÖ¤ÏÍ¼Êý¤À¤Ã¤±¡©´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤ï¡ª¤ª¸ß¤¤¤¬¤ó¤Ð¤í¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡£³Î¤«¤Ë¤³¤Ã¤Á¤ÎÀèÇÚ¤ÎÊý¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤ä¤¹¤¤¡£ËÍ¤¬Âº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¤Ë°§»¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤â¡¢·É¸ì¤è¤ê¤âÅ¬ÅÙ¤Ê¥¿¥á¸ý¤ÎÊý¤¬¡¢¸åÇÚ¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢µÕ¤Ëµ¤¤ò¸¯¤ï¤º¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼«Ê¬¼«¿È¤¬µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò·è¤á¤ÆÆ°¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÁê¼ê¤Îµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¹Í¤¨Ä¾¤¹½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÇ¯²¼¤Î¿Í¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÇ½é¤Ï¤ª¸ß¤¤Ç¯Îð¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤ËÆ±¤¤Ç¯¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤¦¤§¡¼¤¤¡ª¥¿¥á¤¸¤ã¤ó¡ª¤¸¤ã¤¢º£¤«¤é¥¿¥á¸ý¤Ç¤â¤¤¤¤¡©¡×°Æ·ï¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¤Þ¤ºËÍ¤Î¹¥¤ß¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤ÏÁêÅö¶ì¼ê¤À¡£Æ±¤¤Ç¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡È½éÂÐÌÌ¡É¤ÎÊý¤ò½Å»ë¤·¤¿¤é¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï·É¸ì¤ÎÊý¤¬Å¬ÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÆÍÁ³¥¿¥á¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢½øÈ×¤Ç¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿·É¸ì¤¬³ê·Î¤Ë»×¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¹âÄãº¹¤ÇÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î±¿ÍÑË¡¤Ï»öÁ°¿³ºº¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢Íî¤È¤··ê¤ËÍî¤Á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥¿¥á¸ý±¿ÍÑ¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯²ñÏÃ¤òÂ³¤±¤¿¸å¤Ë¡Ö¤Æ¤«²¿·îÀ¸¤Þ¤ì¡©¡×¡Ö1·î¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¡Ö¤¨¤§¡Ä¡¢°ì³ØÇ¯¾å¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡×¤È¤¤¤¦°ì³ØÇ¯¾å¥È¥é¥Ã¥×¤¬È¯Æ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ë¤Ã¤Á¤â¤µ¤Ã¤Á¤â¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£ÌµÍýÌðÍý¥¿¥á¸ý¤òÂ³¤±¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢Æâ¿´¡Ö°ì³ØÇ¯¾å¤ÎÀèÇÚ¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°ãÏÂ´¶¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡£¥¨¥»Æ±¤¤Ç¯¤Î²ñÏÃ¤Ï¤É¤³¤«¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢·É¸ì¤ËÌá¤·¤¿À¤³¦Àþ¤Ï¤É¤¦¤«¡£¤³¤ì¤âÈùÌ¯¤Ç¤¢¤ë¡£°ì½Ö¤Ç¤â¥¿¥á¸ý¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ª¸ß¤¤¤Îµ²±¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤¿¿ô¥ö·î¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î°ã¤¤¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¥¬¥é¥Ã¤È¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¤â¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£
¤È¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¤³¤Î·ï¤ÇÉ®¤¬¿Ê¤ß¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¥¦¥§¡¼¥¤¡ª¥¿¥á¤¸¤ã¤ó¡×°Æ·ï¤Ë¤â½ÀÆð¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤À¡£Á°ÅÓ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤è¤ê¤âÁê¼ê¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏÁê¼ê¤¬¥¿¥á¸ý¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ù¤¤À¡£¤³¤Î¡ÈÎÉ¤¤¡É¤¬²¿¤ò»Ø¤¹¤Î¤«¤Ï¿Í¼¡Âè¤À¤¬¡¢¥¿¥á¸ý¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£¡Ö¥¿¥á¸ý¤ÎÊý¤¬µ÷Î¥´¶¤ò½Ì¤á¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯Ãý¤ì¤ë¡×¡¢¤¤Ã¤È¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¹Í¤¨¤ÆÁê¼ê¤«¤éÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï»Í¤Î¸Þ¤Î¸À¤ï¤º¤Ë¥¿¥á¸ý¤ÇÃý¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£
Ç¯¾å¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤À¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤³¤Á¤é¤¬¸ÀÍÕ¤òÊø¤·¤ÆÏÃ¤·¤¿Êý¤¬ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤ä¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¿¥á¸ý¤ÇÃý¤Ã¤¿Êý¤¬´î¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£´ðËÜÅª¤ËºÇ½é¤Ï·É¸ì¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤«¤é¡¢¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤·¤¿Êý¤¬Å¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥´¶¤Ç¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¤½¤ó¤Ê»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤È²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀèÆü¡¢¼«Âð¤ÇÍ§Ã£¤È¼ò¤ò°û¤ó¤À¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿Á´°÷¤¬¥¸¥Ö¥ê¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÎ®¤½¤¦¤¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÍ¤Ï¡Ö¼ª¤ò¤¹¤Þ¤»¤Ð¡×¤ÎÎã¤Î¥·¡¼¥ó¤òÎ®¤·¤¿¡£»ÊÏº¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¤ä¤Ï¤êÂç¿Íµ¤¤Ç¡¢°û¤ó¤Ç¤¤¤¿Í§¿Í¤Î1¿Í¤¬¡ÖÃæ³ØÀ¸¤ÎÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤òÁ´ÎÏ¤Ç¹ÎÄê¤¹¤ëÍÍ¤Ëáã¤ì¤ë¤è¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥Á¥ó¤È²¿¤«¤¬¥Ï¥Þ¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡£ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¤³¤ì¤À¡£¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ï¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÀµ¤·¤¯¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¡£Ãæ³ØÀ¸¤¬¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ë½¼¤Æ¤ë»þ´Ö¤òºï¤Ã¤Æ¤Ç¤âºî¤ê½Ð¤·¤¿¡ÈÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡É¤ò¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÂçÀÚ¤Ë°·¤¦µ¤»ý¤Á¡£Â¹¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿Ç¯Îðº¹¤Ç¤â¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î¼¶¤µ¤ó¤ÈÂÐÅù¤ÊÎ©¾ì¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡È·É¸ì¡É¤Ê¤Î¤À¡£
ÂçÀÚ¤Êµ¤»ý¤Á¤òµâ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢·ï¤ÎÍ§¿Í¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤âÆ±¤¸¤À¡£¡Öº£Æü¤Î½ÐÈÖÍ¼Êý¤À¤è¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤¼¡×¤ÈÊø¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡£Áê¼ê¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë·ùÌ£¤Ç¤â°µ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥Õ¥é¥Ã¥È¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¸ýÄ´¡£
¤³¤ì¤é¤ÏÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òµâ¤ó¤ÇÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤¿¡¢°¦¤Î¤¢¤ë¸å¹¶¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥¦¥§¡¼¥¤¡ª¥¿¥á¤¸¤ã¤ó¡×¤äÀèÇÚ¤ÎÌÜÀþ¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢ÎÉ¤¤´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¿¤¤¤È¼«¤éÌð°õ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢Á°¸þ¤¤ÊÀè¹¶¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡£
Áê¼ê¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢¼«Ê¬¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤È¸ÀÍÕ¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
´Ø·¸À¤ò·Ò¤°¸ÀÍÕ¤¬¡¢·É¸ì¤À¤í¤¦¤È¥¿¥á¸ý¤À¤í¤¦¤È¡¢ËÍ¤é¤Ï¤¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¡£
ÊÔ½¸¡á°ËÆ£¹Ã²ð¡ÊKADOKAWA¡Ë
sumikaÊÒ²¬·òÂÀ¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤Ï¢ºÜ¡Ö¤¢¤¯¤Ó¤Î¹ç¾§¡×¤òÆÉ¤à
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ËÌÂ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¤ÏÁê¼ê¤¬Ç¯¾å¡¦Ç¯²¼Ìä¤ï¤º¤Ë¡¢Á´°÷¤Ë·É¸ì¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±Ç²è¡Ö¼ª¤ò¤¹¤Þ¤»¤Ð¡×¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¡¢À»»Ê·¯¤Î¤ªÁÄÉã¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¡¢À¾ »ÊÏ¯¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¼¶¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¼«ºî¾®Àâ¤ò¡¢¥×¥í¤Î¾®Àâ²È¤¬½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤¤¡¢Â¹¤Û¤ÉÇ¯¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â·É¸ì¤ò»È¤Ã¤ÆÂÐÅù¤ËÀÜ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë¤¤¤¿¤¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡£°ÊÍè¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÇ¯²¼¤Î¿Í¤Ë¤â·É¸ì¤ÇÀÜ¤·¤è¤¦¤ÈËÍ¤Ï¿´¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤À¡£
¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ËÍ¤é¤Î³Ú²°¤Ë¸åÇÚ¤¬°§»¢¤ò¤·¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¡¢Èà¤ÏÏ²¼¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¸åÇÚ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê·É¸ì¤ÇÀÜ¤·¤Ä¤Ä¡¢¾ï¤Ë²¼¼ê¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤¬¡¢Í§¿Í¤Ë¤ÏÉÝ¤¯±Ç¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡Ö¤¢¤ì¤Ïµ÷Î¥´¶½Ì¤á¤Å¤é¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤¿Í§¿Í¤òÊé¤¦¸åÇÚ¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤Î°§»¢¤Î±þÂÐ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡Ö¤ª¡¼¡ª¤ï¤¶¤ï¤¶¤¢¤ê¤¬¤È¤Í¡ªº£Æü¤Î½ÐÈÖ¤ÏÍ¼Êý¤À¤Ã¤±¡©´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤ï¡ª¤ª¸ß¤¤¤¬¤ó¤Ð¤í¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡£³Î¤«¤Ë¤³¤Ã¤Á¤ÎÀèÇÚ¤ÎÊý¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤ä¤¹¤¤¡£ËÍ¤¬Âº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¤Ë°§»¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤â¡¢·É¸ì¤è¤ê¤âÅ¬ÅÙ¤Ê¥¿¥á¸ý¤ÎÊý¤¬¡¢¸åÇÚ¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢µÕ¤Ëµ¤¤ò¸¯¤ï¤º¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼«Ê¬¼«¿È¤¬µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò·è¤á¤ÆÆ°¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÁê¼ê¤Îµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¹Í¤¨Ä¾¤¹½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÇ¯²¼¤Î¿Í¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÇ½é¤Ï¤ª¸ß¤¤Ç¯Îð¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤ËÆ±¤¤Ç¯¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤¦¤§¡¼¤¤¡ª¥¿¥á¤¸¤ã¤ó¡ª¤¸¤ã¤¢º£¤«¤é¥¿¥á¸ý¤Ç¤â¤¤¤¤¡©¡×°Æ·ï¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¤Þ¤ºËÍ¤Î¹¥¤ß¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤ÏÁêÅö¶ì¼ê¤À¡£Æ±¤¤Ç¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡È½éÂÐÌÌ¡É¤ÎÊý¤ò½Å»ë¤·¤¿¤é¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï·É¸ì¤ÎÊý¤¬Å¬ÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÆÍÁ³¥¿¥á¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢½øÈ×¤Ç¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿·É¸ì¤¬³ê·Î¤Ë»×¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¹âÄãº¹¤ÇÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î±¿ÍÑË¡¤Ï»öÁ°¿³ºº¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢Íî¤È¤··ê¤ËÍî¤Á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥¿¥á¸ý±¿ÍÑ¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯²ñÏÃ¤òÂ³¤±¤¿¸å¤Ë¡Ö¤Æ¤«²¿·îÀ¸¤Þ¤ì¡©¡×¡Ö1·î¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¡Ö¤¨¤§¡Ä¡¢°ì³ØÇ¯¾å¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡×¤È¤¤¤¦°ì³ØÇ¯¾å¥È¥é¥Ã¥×¤¬È¯Æ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ë¤Ã¤Á¤â¤µ¤Ã¤Á¤â¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£ÌµÍýÌðÍý¥¿¥á¸ý¤òÂ³¤±¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢Æâ¿´¡Ö°ì³ØÇ¯¾å¤ÎÀèÇÚ¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°ãÏÂ´¶¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡£¥¨¥»Æ±¤¤Ç¯¤Î²ñÏÃ¤Ï¤É¤³¤«¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢·É¸ì¤ËÌá¤·¤¿À¤³¦Àþ¤Ï¤É¤¦¤«¡£¤³¤ì¤âÈùÌ¯¤Ç¤¢¤ë¡£°ì½Ö¤Ç¤â¥¿¥á¸ý¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ª¸ß¤¤¤Îµ²±¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤¿¿ô¥ö·î¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î°ã¤¤¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¥¬¥é¥Ã¤È¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¤â¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£
¤È¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¤³¤Î·ï¤ÇÉ®¤¬¿Ê¤ß¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¥¦¥§¡¼¥¤¡ª¥¿¥á¤¸¤ã¤ó¡×°Æ·ï¤Ë¤â½ÀÆð¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤À¡£Á°ÅÓ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤è¤ê¤âÁê¼ê¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏÁê¼ê¤¬¥¿¥á¸ý¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ù¤¤À¡£¤³¤Î¡ÈÎÉ¤¤¡É¤¬²¿¤ò»Ø¤¹¤Î¤«¤Ï¿Í¼¡Âè¤À¤¬¡¢¥¿¥á¸ý¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£¡Ö¥¿¥á¸ý¤ÎÊý¤¬µ÷Î¥´¶¤ò½Ì¤á¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯Ãý¤ì¤ë¡×¡¢¤¤Ã¤È¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¹Í¤¨¤ÆÁê¼ê¤«¤éÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï»Í¤Î¸Þ¤Î¸À¤ï¤º¤Ë¥¿¥á¸ý¤ÇÃý¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£
Ç¯¾å¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤À¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤³¤Á¤é¤¬¸ÀÍÕ¤òÊø¤·¤ÆÏÃ¤·¤¿Êý¤¬ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤ä¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¿¥á¸ý¤ÇÃý¤Ã¤¿Êý¤¬´î¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£´ðËÜÅª¤ËºÇ½é¤Ï·É¸ì¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤«¤é¡¢¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤·¤¿Êý¤¬Å¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥´¶¤Ç¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¤½¤ó¤Ê»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤È²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀèÆü¡¢¼«Âð¤ÇÍ§Ã£¤È¼ò¤ò°û¤ó¤À¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿Á´°÷¤¬¥¸¥Ö¥ê¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÎ®¤½¤¦¤¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÍ¤Ï¡Ö¼ª¤ò¤¹¤Þ¤»¤Ð¡×¤ÎÎã¤Î¥·¡¼¥ó¤òÎ®¤·¤¿¡£»ÊÏº¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¤ä¤Ï¤êÂç¿Íµ¤¤Ç¡¢°û¤ó¤Ç¤¤¤¿Í§¿Í¤Î1¿Í¤¬¡ÖÃæ³ØÀ¸¤ÎÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤òÁ´ÎÏ¤Ç¹ÎÄê¤¹¤ëÍÍ¤Ëáã¤ì¤ë¤è¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥Á¥ó¤È²¿¤«¤¬¥Ï¥Þ¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡£ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¤³¤ì¤À¡£¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ï¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÀµ¤·¤¯¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¡£Ãæ³ØÀ¸¤¬¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ë½¼¤Æ¤ë»þ´Ö¤òºï¤Ã¤Æ¤Ç¤âºî¤ê½Ð¤·¤¿¡ÈÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡É¤ò¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÂçÀÚ¤Ë°·¤¦µ¤»ý¤Á¡£Â¹¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿Ç¯Îðº¹¤Ç¤â¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î¼¶¤µ¤ó¤ÈÂÐÅù¤ÊÎ©¾ì¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡È·É¸ì¡É¤Ê¤Î¤À¡£
ÂçÀÚ¤Êµ¤»ý¤Á¤òµâ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢·ï¤ÎÍ§¿Í¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤âÆ±¤¸¤À¡£¡Öº£Æü¤Î½ÐÈÖÍ¼Êý¤À¤è¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤¼¡×¤ÈÊø¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡£Áê¼ê¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë·ùÌ£¤Ç¤â°µ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥Õ¥é¥Ã¥È¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¸ýÄ´¡£
¤³¤ì¤é¤ÏÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òµâ¤ó¤ÇÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤¿¡¢°¦¤Î¤¢¤ë¸å¹¶¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥¦¥§¡¼¥¤¡ª¥¿¥á¤¸¤ã¤ó¡×¤äÀèÇÚ¤ÎÌÜÀþ¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢ÎÉ¤¤´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¿¤¤¤È¼«¤éÌð°õ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢Á°¸þ¤¤ÊÀè¹¶¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡£
Áê¼ê¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢¼«Ê¬¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤È¸ÀÍÕ¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
´Ø·¸À¤ò·Ò¤°¸ÀÍÕ¤¬¡¢·É¸ì¤À¤í¤¦¤È¥¿¥á¸ý¤À¤í¤¦¤È¡¢ËÍ¤é¤Ï¤¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¡£
ÊÔ½¸¡á°ËÆ£¹Ã²ð¡ÊKADOKAWA¡Ë