SUPER EIGHT¡¦²£»³Íµ¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¥é¥ó¥Ê¡¼·èÄê¤â¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂ³¤¡ÈÄ¶Â¿Ë»¡É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë¿´ÇÛ
¡¡1¥«·î¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¡¢SUPER EIGHT¡¦²£»³Íµ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ö²£»³¤µ¤ó¤¬ÌÚÍËÆü¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²£»³¤µ¤ó¼«¿È¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤Ï·ÐºÑÅª¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ØËÍ¤¬Áö¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Þ¡¢»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡¢¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¿´¤Ë¤â¾¯¤·¤Ç¤â¶Á¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2024Ç¯¤Ï¡¢»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ÇÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿·Ý¿Í¤Î¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤¬¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£ÆÃÊÌ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Þ¥é¥½¥ó»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀßÊç¶â¡Ù¤Ç¤Ï5²¯±ß°Ê¾å¤Î´óÉÕ¤¬½¸¤Þ¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢²£»³¤µ¤ó¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ø¥Þ¥é¥½¥ó»Ò¤É¤â»Ù±çÊç¶â¡Ù¤ò³«Àß¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ÙÄ¾Á°¤Î8·î23Æü¤Ë¤ÏÀÄ¿¹¡¢24Æü¤Ë¤ÏµÜ¾ë¤Ç¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤ò¿ë¹Ô¤·¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Î2Æü¸å¤Î9·î2Æü¤È3Æü¤Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬¤Ç3¸ø±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¸«¤ì¤ÐÂ©¤ò¤Ä¤¯²Ë¤â¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂ¿Ë»¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ï¢Æü¡¢Ç®Ãæ¾É¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¹ó½ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¡¢´í¸±¤òÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ï¡¢ÂæÉ÷10¹æ¤ÎÀÜ¶á¤Ë¤è¤ë°Å·¸õ¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Þ¥é¥½¥ó¤¬·è¹Ô¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¡¹¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î°ÂÁ´¤ËÂÐ¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î°Õ¼±¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²£»³¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÂ¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤³¤Ê¤¹¤Î¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¿´ÇÛ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡Áö¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£