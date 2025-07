¡Ö¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡×¤È¡Ö¥Ë¥³¥¢¥ó¥É¡×¤¬¥³¥é¥Ü¡ª²»³Ú¹¥¤­¤Î¿´¤¬¹âÌÄ¤ë¡ØNO MUSIC, NO LIFE.¡Ù¥°¥Ã¥º¤ÏÉ¬¸«

スタイルエディトリアルブランド「 niko and ...(ニコアンド) 」が、音楽専門店「タワーレコード」とコラボレーション。ライフスタイルグッズに音楽を落とし込んだ、限定アイテムが登場します。8月1日(金)より、「ニコアンド」の公式オンラインストアにて先行予約がスタート。「ニコアンド」でしか買えないタワレコグッズが登場するよ本コラボでは、「タワーレコード」が掲げる理念『NO MUSIC, NO LIFE.』をベースに、ファッションや暮らしの中に音楽のエッセンスをプラスしたグッズがお目見え。

仕事や学校、またはプライベートのどちらでも使える、日々の生活に寄り添うユニークなアイテムが、全26型も登場します。8月29日(金)より、『ニコアンド』の公式オンラインストアと一部店舗で一般販売が開始。オンラインストアでは8月1日(金)から先行予約が実施されます。ミュージックラバーさんの心をくすぐるコラボグッズは話題になりそうだから、気になるアイテムは先行予約でゲットするのがおすすめですよ。イエローが目を引く、『NO MUSIC, NO LIFE.』なコラボグッズここからは、コラボアイテムの詳細を見て行きましょう。「TOWER RECORDS × niko and ... トラベルバッグ」(税込2970円)は、光沢感のあるイエローバッグに、タワレコのロゴを配したデザイン。丸いフォルムのナップサックに、『NO MUSIC, NO LIFE.』を大きく据えた、「TOWER RECORDS × niko and ... ナップサック」(税込2420円)もかわいいですよね。音楽を聴きながらご飯を食べる時には、「TOWER RECORDS × niko and ... カレー皿」(税込2200円)でムードを格上げしてみてはいかが?カセットデザインのマット「TOWER RECORDS × niko and ... トイレマット」(税込2420円)で、お手洗いも抜かりなくタワレコムードに染めてみてくださいね。プルオーバーやロンTなどの、アパレルにも注目してみてアパレルアイテムも多数登場。胸元に『WHAT'S A MUST?』のメッセージを記した、「TOWER RECORDS × niko and ... スウェットプルオーバー」(税込7000円)は、『イエロー』の他に、『ライトグレー』と『ブラウン』がラインナップします。背中のレコードデザインがかわいい、「TOWER RECORDS × niko and ... ロンT」(税込6001円)も必見。トップスに合わせてコーディネートしたい、「TOWER RECORDS × niko and ... スウェットパンツ」(税込7501円)も展開されますよ。お出かけのお供には、「TOWER RECORDS × niko and ... トートBAG」(税込1430円)をセレクトしてみてくださいね。本コラボでは、ひと目でタワレコグッズだと分かるものから、さりげなくロゴを配置したアパレルまで、幅広いアイテムが勢揃い。音楽好きな方は見逃し厳禁です!「ニコアンド」公式オンラインストアhttps://www.nikoand.jp/参照元:株式会社アダストリア プレスリリース