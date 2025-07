◾️<KOTORI pre. “GIVE YOU TSUBASA” TOUR>

08月08日(金)@埼玉・越谷EASYGOINGS(18時開場 / 19時開演 )[SOLD OUT]

08月20日(水)@愛知・名古屋CLUB QUATTRO(18時開場 / 19時開演 )[SOLD OUT]

08月22日(金)@福岡・BEAT STATION(18時開場 / 19時開演 )

08月27日(水)@大阪・梅田CLUB QUATTRO(18時開場 / 19時開演 )

08月31日(日)@香川・高松DIME(17時15分開場 / 18時開演 )

09月01日(月)@広島・SECOND CRUTCH(18時30分開場 / 19時開演 )

09月07日(日)@宮城・仙台MACANA(17時30分開場 / 18時開演 )[SOLD OUT]

09月08日(月)@新潟・CLUB RIVERST(18時30分開場 / 19時開演 )[SOLD OUT]

09月13日(土)@北海道・BESSIE HALL(17時30分開場 / 18時開演 )[SOLD OUT]

09月22日(月)@東京・キネマ倶楽部(18時開場 / 19時開演 )[SOLD OUT]

一般発売中

チケット受付URL: https://w.pia.jp/t/kotori-tour2025/