¡Ö°¦¤ª¤·¤¤¤¼¡ª¡×¤Ü¤ë½Î¡¦¤¤ê¤ä¤Ï¤ë¤«¡¢ÁêÊý¤¢¤ó¤ê¤Îµ®½Å¤Ê»Ñ¤ò·ã¼Ì¡¡¥Õ¥¡¥ó¤âÀä»¿¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¡Ö¤Ü¤ë½Î¤Î¡×¤¤ê¤ä¤Ï¤ë¤«¤¬¡¢31Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¤¢¤ó¤ê¤Îµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤ê¤ä¤Ï¤ë¤«¤¬»£±Æ¤·¤¿¤¢¤ó¤ê¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤¬»¦Åþ
¡¡Æü¡¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆü¾ï¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤¤ê¤ä¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤¯¤¦¤¦¤¦¡ª°¦¤ª¤·¤¤¤¼¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢´é¥Ñ¥Ã¥¯Ãæ¤Î¤¢¤ó¤ê¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤¢¤ó¤ê¤ÏÌµÉ½¾ð¤Ç±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ò¤¤ê¤ä¤Ï¥¿¥°¤Ç¡Ö¡ô°¦¤ª¤·¤¤¡¡¡ôÂç¹¥¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤¤ã¤ï¤ï¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¾Ð¡×¡Ö¤Ï¤ë¤Á¤ã¤ó¤¤¤Ä¤â²Ä°¦¤¤¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¤¤ê¤ä¤Ï¤ë¤«¡Ê¤Ü¤ë½Î¡Ë¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kiriyaharuka¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤ê¤ä¤Ï¤ë¤«¤¬»£±Æ¤·¤¿¤¢¤ó¤ê¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤¬»¦Åþ
¡¡Æü¡¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆü¾ï¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤¤ê¤ä¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤¯¤¦¤¦¤¦¡ª°¦¤ª¤·¤¤¤¼¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢´é¥Ñ¥Ã¥¯Ãæ¤Î¤¢¤ó¤ê¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤¢¤ó¤ê¤ÏÌµÉ½¾ð¤Ç±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ò¤¤ê¤ä¤Ï¥¿¥°¤Ç¡Ö¡ô°¦¤ª¤·¤¤¡¡¡ôÂç¹¥¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤¤ã¤ï¤ï¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¾Ð¡×¡Ö¤Ï¤ë¤Á¤ã¤ó¤¤¤Ä¤â²Ä°¦¤¤¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¤¤ê¤ä¤Ï¤ë¤«¡Ê¤Ü¤ë½Î¡Ë¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kiriyaharuka¡Ë