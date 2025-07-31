TRF¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëYU-KI¡Ö¥Ñ¥Ã¤È¸«¥á¥ó¥º¡×¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö¤Î¤±¤¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¡¡¥Ô¥ó¥¯¤Ø¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤òÊó¹ð
¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤Ê¥«¥é¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÊó¹ð
¡¡²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTRF¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎYU-KI(58)¤¬¡¢SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¶á±Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤È¤Ê¤¼¤«È±¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ã¤Ü¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡È¤É¤¦¤ß¤Æ¤â¥Ô¥ó¥¯¡È¤Ê¥«¥é¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤òÊó¹ð¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÁ°È±¥Ê¥·¤Î¥Ï¥ó¥µ¥à¥·¥ç¡¼¥È¤Ã¤Æ¡¡µ¤Ê¬¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤À¤±¤É¡¡°ìËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¡¢¥Ñ¥Ã¤È¸«¥á¥ó¥º¤À¤Ê¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤éÂç¿Í¤Ê¿§µ¤¤ò¤½¤ó¤Ê¤Ë¾åÉÊ¤Ë¾ú¤·½Ð¤»¤ë¤Î¡©¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¡¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨²á¤®¤Æ¤Î¤±¤¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡YU-KI¤ÏZOO¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢1993Ç¯¤ËTRF¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ÖEZ DO DANCE¡×(93Ç¯)¡ÖBOY MEETS GIRL¡×(94Ç¯)¤Ê¤É¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ä²»³Ú·à¡¢ÉñÂæ¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£