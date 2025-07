#2i2の天羽希純が、7月25日発売の「スペリオール」の表紙に登場。アザーカットが3枚公開された。

#2i2・天羽希純「スペリオール」

天羽希純は、SNSで数々の投稿が万単位でバズり、度々トレンド入りするなど注目を集めるアイドル。また、パチンコ「e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART」で2度目のタイアップ曲「愛ノ灯火」を担当。2024年12月から「ダ・ヴィンチWeb」でエッセー「アイドル界のモンスター」(https://ddnavi.com/serial/1471288/a/)も連載中。

天羽希純 コメント

◆「スペリオール」表紙&巻頭掲載、おめでとうございます!今の率直な心境をお聞かせください。

初のスペリオール表紙ということですごくうれしいです!

撮影現場もすごくあたたかくて笑いがたえませんでした!

個人的には夏の表紙は大好きなんです!グラビアは夏がピッタリなので!

◆人気漫画「サラセニア」とのコラボグラビアでは、どのシーンや衣装が特に印象的でしたか?

一番最初にコラボグラビアで撮影させていただいたのが制服でした!

ウィッグを被って制服をきて、いざヘアメのお部屋からスタジオに出るとき、恥ずかしすぎてずっと顔を隠していました(笑)

ウィッグでの撮影も初めてでしたし、制服も恥ずかしくって……。

そしたらすごく笑われて(笑)

もっと恥ずかしくなっちゃってずっと顔真っ赤にして撮影していました!

◆アイドル活動では8月に生誕祭を開催されるそうですね!どんな演出や企画を考えていますか?

8/16品川インターシティホールにて生誕祭があります!

オリジナルソロ曲をやらせていただいたり、メンバーもこの日はきすみ仕様の格好、そしてセットリストもきすみ仕様!

全部私要素を詰め込んでいきます!!

公式LINEに登録してもらえると、1000円で来れる特別チケットもありますので待ってます!

◆そして最近は『NOBROCK TV』にもご出演され、話題になっていましたね!今後の目標などあれば教えてください。

大人気企画に私も出演させていただけてすごくうれしかったです!

SNSでもいろんな反応がもらえましたし、お笑いが大好きなので、こういったバラエティ番組に呼んでもらえるのはすごくうれしいです。

今回の企画はとても尖った企画だったのですが風吹さんがいい人すぎて、、本当に救われました、、笑

今後もたくさんの人に笑顔になってもらえるようなお仕事をたくさんやっていきたいです。

個人的にやりたいな、と思っているお仕事はいろいろな声が出せるので声優のお仕事です!

◆最後に応援してくださっている方へ一言お願いします。

いつも応援ありがとうございます!

スペリオール初表紙をかなえられてとても嬉しいです!

今回は普段と違った漫画コラボだったり珍しい内容になっているので、髪形だったりも含めていつもの天羽希純とは全然違う一面も見せられてるかなと思います!

これからもたくさんの人に知ってもらえるように頑張りますのでよろしくお願いします!

撮影/西田幸樹

