正解は「健康的な肌色」でした!

桃とクリームが視覚的・感覚的に好ましく、喜ばしいものであると考えられていることに由来しているそう。

特に人の肌に対して使われることが多く、桃色は血色がいいことを表していますよ。

「Her skin is flawless, like peaches and cream.」

(彼女の肌は健康的な桃色で美しい)