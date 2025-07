■<BAND-MAID TOUR 2025>

SECOND ROUND

7月12日(土) 東京 豊洲PIT SOLD OUT

7月26日(土) 北海道 札幌ファクトリーホール SOLD OUT

8月2日(土) 熊本 B.9 V1 SOLD OUT

8月3日(日) 福岡 DRUM LOGOS SOLD OUT

8月8日(金) 愛知 DIAMOND HALL

8月9日(土) 愛知 DIAMOND HALL SOLD OUT

FINAL ROUND

10月24日(金) 大阪 なんばHatch

11月1日(土) 神奈川 CLUB CITTA’

12月7日(日) 東京 東京ガーデンシアター

SECOND ROUND(8/8愛知公演)一般発売中

FINAL ROUNDオフィシャル3次抽選先行チケット受付

受付期間:8/2(土)12:00~8/11(祝月)23:59

https://bandmaid.tokyo/contents/738220