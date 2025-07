2025年8月20日(水)発売

■通常盤

Blu-ray:¥9,900(税込)/WPXL-90346-7

DVD:¥9,900(税込)/WPBL-90683-4

■豪華盤(ワーナーミュージック・ストア限定)

Blu-ray+80Pブックレット+グッズ(カセットテープ型カードホルダー、ピンズ、フォトカード5枚セット)

¥16,500(税込)/WPXL-60013-4

【Disc1:2025年3月20日 Zepp DiverCity公演】

Shooting Star/Chasing the moon/Unapologetic freedom/Doesn’t Matter/無重力飛行/This Moment/I don’t say goodbye/Don’t Look Back/YELLOW CARD/Noise-Canceling/Darkside Lotus/Breaker/Red Line/花美/IKIZAMA/CROSS∞ROADS/Evolve

【Disc2:2025年4月8日 KT Zepp Yokohama公演+メイキング】

上記曲目+アンコール「Shooting Star」

メイキング映像「Making of Spring Tour 2025」

予約:https://EOE.lnk.to/SpringTour2025

店舗別購入特典

・Amazon.co.jp:ビジュアルシート(ソロ5枚セット)

・楽天ブックス:A4クリアポスター

・セブンネットショッピング:缶バッジ(ソロ絵柄5個セット)

・その他CDショップ:A4クリアファイル