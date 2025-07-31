East Of Eden、「Unapologetic Freedom」ライブ映像を公開
8月20日（水）にリリースすされるEast Of Edenのライブ映像作品『East Of Eden Spring Tour 2025 〜 Seeds Of Hope 〜』から、収録曲「Unapologetic Freedom」のライブ映像が公開された。
この映像は、MINA（B）が加入し新体制初となって開催されたツアー＜Spring Tour 2025 〜 Seeds Of Hope 〜＞の東京・横浜公演を収めた映像作品Disc2に収録されている「Unapologetic Freedom」を抜粋したもの。
なお、本作のリリースを記念し、東京と北海道でイベントの開催も発表され、8月24日（土）にはタワーレコード渋谷店にて集合写真撮影会を実施予定で、AYASA、湊あかね、MIZUKI、MINAの4名が参加する。9月14日（日）には北海道・HMV札幌ステラプレイスにて、FM NORTH WAVE公開録音を兼ねたトークイベントとジャケットサイン会を行い、こちらにはAyasa、湊あかね、MINAの3名が登場する予定だ。
9月15日（月・祝）には、北海道・エスコンフィールドHOKKAIDOで開催される＜AFTER GAME FIELD＞にてミニライブの実施が予定されており、当初出演予定だったAyasaと湊あかねに加え、MINAとMIZUKIの参加も新たに決定となった。この日、湊あかねは人生初となる始球式にも挑戦する予定となっており、こちらも注目を集めそうだ。
East Of Edenはこのほか、10月2日（木）よりBS-TBSにて放送開始となるドラマ『御社の乱れ正します！２』の主題歌を担当することも明らかになっており、詳細は追って発表される。
『East Of Eden Spring Tour 2025 〜 Seeds Of Hope 〜』
2025年8月20日（水）発売
■通常盤
Blu-ray：￥9,900（税込）／WPXL-90346-7
DVD：￥9,900（税込）／WPBL-90683-4
■豪華盤（ワーナーミュージック・ストア限定）
Blu-ray＋80Pブックレット＋グッズ（カセットテープ型カードホルダー、ピンズ、フォトカード5枚セット）
￥16,500（税込）／WPXL-60013-4
【Disc1：2025年3月20日 Zepp DiverCity公演】
Shooting Star／Chasing the moon／Unapologetic freedom／Doesn’t Matter／無重力飛行／This Moment／I don’t say goodbye／Don’t Look Back／YELLOW CARD／Noise-Canceling／Darkside Lotus／Breaker／Red Line／花美／IKIZAMA／CROSS∞ROADS／Evolve
【Disc2：2025年4月8日 KT Zepp Yokohama公演＋メイキング】
上記曲目＋アンコール「Shooting Star」
メイキング映像「Making of Spring Tour 2025」
予約：https://EOE.lnk.to/SpringTour2025
店舗別購入特典
・Amazon.co.jp：ビジュアルシート（ソロ5枚セット）
・楽天ブックス：A4クリアポスター
・セブンネットショッピング：缶バッジ（ソロ絵柄5個セット）
・その他CDショップ：A4クリアファイル
＜イベント情報＞
8月24日（土）＠タワーレコード渋谷店5F
内容：集合写真撮影会
参加メンバー：AYASA、湊あかね、MIZUKI、MINA
https://wmg.jp/eastofeden/news/90172/
9月14日（日）＠HMV札幌ステラプレイス
内容：FM NORTH WAVE公開録音トーク＆ジャケットサイン会
参加メンバー：Ayasa、湊あかね、MINA
https://wmg.jp/eastofeden/news/90174/
9月15日（月・祝）＠エスコンフィールドHOKKAIDO〈AFTER GAME FIELD〉
出演：Ayasa、湊あかね、MIZUKI、MINA
※湊あかねは始球式に登板予定
https://www.fighters.co.jp/news/detail/202500735862.html
【East Of Eden関連リンク】
・公式HP：https://fan.pia.jp/east_of_eden_official/
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