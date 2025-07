■ 3rdフルアルバム『handmade』

発売日:2025年9月24日(水)

CD+Blu-ray(PCCA-06414)5,500円(税込)

CD予約リンク:https://chilldspot.lnk.to/CD_handmade

配信プレアド / プレセーブリンク:https://chilldspot.lnk.to/handmade

◆CD収録楽曲1.Unbound2.Up3.雷が背に落ちた4.踊っていたいわ5.Asparagus6.Die or feel7.緑のダンス8.フラッシュバック9.フレイドル10.暮れ色11.middle◆Blu-ray収録内容<chilldspot 4th one man live tour “crowdsurf”>Live at Zepp Shinjuku (TOKYO) / 2024.12.21. crush2. sway3. Monster4. ネオンを消して5. いのそこ6. 傍白7. 僕たちは息をして8. hold me9. 落下飛行10. have a nice day!11. full count12. BYE BYE13. Like?14. Groovynight15. 愛哀16. ray17. line18. yours◆ショップ別オリジナル特典・タワーレコード:缶バッチ・Amazon:メガジャケ(Live shot ver.)・楽天ブックス:フォンタブ・7net:トート型エコバッグ※特典は数に限りがございますので、発売前でも特典プレゼントを終了する可能性がございます。※一部WEBショップでは、特典付き商品カートからのご購入でないと特典が付与されないことがあります。お買上時にご注意ください。※一部取り扱いの無い店舗やウェブサイトがございます。ご予約・ご購入の際には、各店舗の店頭または各サイトの告知にて、特典の有無をご確認下さい。