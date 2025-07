2011年に対バン企画としてスタート。その後、ツアーに発展したNothing’s Carved In Stoneの<Hand In Hand Tour>が6年ぶりに開催され、14公演目となる7月19日(土)の東京・Zepp Hanedaでツアーファイナルを迎えた。

東名阪で3公演を開催した前回<Hand In Hand Tour 2019>はSurvive Said The Prophet、Ivy to Fraudulent Game、Dizzy Sunfistという自分達よりも若い3組との対バンだったが、今回の<Hand In Hand Tour 2025>はNothing’s Carved In Stoneのシングル「All We Have feat. Masato(coldrain)」にMasato(Vo)が客演したことも記憶に新しいcoldrainをはじめ、世代を超えた計10組が参加。5月30日からNothing’s Carved In Stoneと全国各地で火花を散らしてきた。

前回同様、世代はもちろん、場合によってはバンドの界隈も超えたその顔合わせは、どの公演を見ても見応えあったと思うが、今回はその中から、UNISON SQUARE GARDENを迎えたツアーファイナルをレポートしたい。

◆ ◆

UNISON SQUARE GARDENとの対バンは11年ぶりなのだそうだ。片やロックでポップ。片やラッド(radical)でロック。バンドのスタイルが全然違うから、意外な顔合わせに思えるものの、ともにメンバーそれぞれのテクニックとプログレセンスを武器にした、熱度満点の演奏を身上としているという意味では、お互い相手にとって不足はなかったに違いない。

オンステージするやいなや、手数の多いインタープレイを繰り広げ、観客を沸かせた先攻のUNISON SQUARE GARDENはそのままメランコリーとキャッチーな魅力が入り混じる「fake town baby」になだれこむと、そこから「カオスが極まる」まで6曲を、リードボーカルを担当しながらバッキングにとどまらないフレーズを奏でる斎藤宏介(G, Vo)も含め、3人全員がアクロバチックなプレイを繰り広げ、ノンストップでたたみかけていった。その勢いはまさに怒涛の一言。

因みに、その間、演奏が止まることは一瞬足りともないため、「カオスが極まる」のように同期を使う曲の直前にスタッフがドラムを叩き続けている鈴木貴雄(Dr, Vo)の頭にヘッドホンを装着する光景は、UNISON SQUARE GARDENのライブではお馴染みだが、そんなところからもライブパフォーマンスに対するメンバー達のこだわりや矜持が窺える。

セットリスト上では“間”と書かれているチューニングタイムを挟んでからの後半戦も斎藤が循環コードのリフを奏でるロックンロール調の演奏が観客のダイヴを誘った「Crazy Birthday」、ファンキーな「傍若のカリスマ」、アーバンなポップナンバーの「シュガーソングとビターステップ」と前半戦同様に曲間を空けずにたたみかけていく。「Crazy Birthday」は斎藤と掛け合う田淵智也(B, Cho)と鈴木のコーラスも聴きどころ。「傍若のカリスマ」では、終始、エネルギッシュに動いていた田淵が軽やかにステップを踏んでみせる。

そして、MCらしいMCを一度も挟まないまま、「ありがとうございました。ラスト!」と斎藤が声を上げ、なだれこんだラストナンバー「春が来て僕ら」。そのまま怒涛の勢いで駆け抜けるのかと思いきや、同期でストリングスを流しながら、持ち前のポップセンスを華麗なハーモニーワークも含め、スケール感たっぷりに見せつけたのだった。

◆ ◆

対する後攻のNothing’s Carved In Stoneは、生形真一(G, Cho)がかき鳴らしたリフに日向秀和(B)がスラップを絡ませながら、ライブの幕開けにふさわしい「Freedom」から演奏になだれこむと、リズムを刻む日向の超高速ピッキングがヤバすぎる「You’re in Motion」から、加速度を上げるように「Spirit Inspiration」に繋げ、序盤から怒涛の演奏を繰り広げていく。

拳を振りながら声を上げ始めた観客が、大喜多崇規(Dr)がキックする4つ打ちのリズムに合わせ、飛び跳ねる。村松拓(Vo, G)が力強い歌声を響かせるその裏で生形が奏でるカウンターメロディーも聴きどころだ。激しいトレモロッピングからソロになだれこんだ生形からバトンを渡された日向は、エフェクターで音色を波打たせながら、阿吽の呼吸でベースソロをダイナミックにうねらせる。

「やっぱユニゾン、超カッコいいよね。3ピースバンドがこの世で一番カッコいいと思っているんだけど、まぁ、4人も悪くないから(笑)、魂を込めてやっていきます!」──村松拓

UNISON SQUARE GARDENを意識したわけではないのだと思うが、前述した序盤といい、ステージの4人が向かい合い、白熱した演奏を繰り広げ、観客にシンガロングのみならず、ダイヴまでさせた「Isolation」以降の流れといい、この日のNothing’s Carved In Stoneは手数の多い演奏で観客を圧倒しようという意図があったような、なかったような。

もしあったのだとしたら、一番の聴きどころは、スウィンギーにリズムを刻む日向をはじめ、メンバー全員が全然違うことをやっているようにも聴こえるアンサンブルを展開する「(as if it’s) A Warning」だったんじゃないか。

ライブアンセムに成り得るようなキャッチーな魅力とは異なるものの、テクニシャン揃いのバンドと、その最後のピースをタフな歌声とともに埋めたボーカリストというNothing’s Carved In Stoneの真髄を改めて印象づけることを考えるなら、楽器隊のフリーキーなソロ回しも含め、歌を乗せることを全然考えていないように思える演奏をバックによく歌えるなと感心させる、このナッシング流のマスロックナンバーほどふさわしい曲はなかったように思う。

「最高に楽しい! 数々の対バン相手と支え合いながら、いいライブしてきて。今日はユニゾンの力を借りて、いいライブができていると思います。Nothing’s Carved In Stoneははじめまして、という方もけっこういらっしゃるのかなという期待も込めて、全力でライブさせていただきます。こういう近い距離感で一人ひとりの心に届く演奏を心がけているNothing’s Carved In Stoneです。こっちからずっと一方的にラブコールし続けるライブは本来得意なんですけど、みんなからのレスポンスも欲しい。もちろん、もうたくさんもらってますよ。しかもユニゾンのライブから刺激をもらって、漲った後のライブだから気持ちはすごく楽なんだけど、皆さんの声を聴かせてもらってもいいでしょうか? 行けるところまで行こうぜ! 声でひとつになろう!」──村松拓

後半戦は、いつしかNothing’s Carved In Stoneのライブに欠かせない曲になっていた「Challengers」からスタート。言葉を投げかけるようなリズミカルな歌が小気味いい。そこから、ソリッドなサウンドとダンスビートを組み合わせた「Out of Control」に繋げ、フロアを揺らした4人の演奏は、エモーショナルな「November 15th」で観客のシンガロングとともに白熱する。そして、そんな怒涛の展開をこの日、Nothing’s Carved In Stoneは最後、いわゆるミディアムバラードと言われる曲調をNothing’s Carved In Stoneらしいバンドアンサンブルに落とし込んだ「May」で締めくくったのだった。

その新境地を印象づけるため、敢えて本編の最後にバラードを持ってきたのだと思うが、「東京、最高だ! ユニゾンも最高だ!」と珍しく大喜多が声を上げたアンコールは観客の期待に応えるようにさらに2曲披露した。

「ユニゾンを見ている皆さんの顔も、僕らを見ている皆さんの顔も、変わらず音楽とライブが好きなんだなって。演っている側としても共通の気持ちで嬉しくて幸せでした。ステージを見ている皆さんの今の顔を忘れないでください。今が一番最高だから。ずっとその顔ができたら、周りの人に光と養分を分け与えられる。皆さんの名前だと思って、タイトルコールします!」──村松拓

村松のタイトルコールからなだれこんだ「きらめきの花」、そして「声を聴かせてくれ!」という村松のリクエストに応え、観客がシンガロングした「Dear Future」。ともにポジティヴなヴァイヴに溢れたその2曲は、Nothing’s Carved In Stoneのライブにはもはや欠かせないアンセムだ。Nothing’s Carved In Stoneを続ける改めての決意とその先にあるものを歌った「Dear Future」の“未来も夢も希望も 愛で埋め尽くして”というパンチラインを聴くたび、胸が熱くなるという人はきっと少なくないはずだ。

取材・文◎山口智男

撮影◎Viola Kam (V’z Twinkle)

■ツーマンツアー<Hand In Hand Tour 2025>7月19日(土)@東京・Zepp Haneda

【UNISON SQUARE GARDEN】

01 fake town baby

02 ガリレオのショーケース

03 Invisible Sensation

04 世界はファンシー

05 フィクションフリーククライシス

06 カオスが極まる

07 crazy birthday

08 傍若のカリスマ

09 シュガーソングとビターステップ

10 春が来てぼくら

【Nothing’s Carved In Stone】

01 Freedom

02 You’re in Motion

03 Spirit Inspiration

04 Isolation

05 (as if it’s) A Warning

06 Pride

07 Milestone

08 Challengers

09 Out of Control

10 November 15th

11 May

encore

12 きらめきの花

13 Dear Future

