¡ÚÀ¾Éð¡Û¥É¥é1ÅÏÉôÀ»Ìï¤Î°ìÂÇ¤«¤éµÕÅ¾¡¡ÄÉ²ÃÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¿ùËÜÍµÂÀÏº¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë
¡þ¥×¥íÌîµå ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¼À¾Éð(31Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à)
¥×¥íÌîµå¡¦À¾Éð¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÅÏÉôÀ»ÌïÁª¼ê¤Î°ìÂÇ¤«¤éµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1ÅÀ¤òÄÉ¤¦4²ó¡¢1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÅÏÉôÁª¼ê¤¬»ûÀ¾À®µ³Åê¼ê¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£ÅÏÉôÁª¼ê¤Ï¹¥ÁöÎÝ¤Ç2ÎÝ¤Ø½ÐÎÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¯¥Í¥Ó¥óÁª¼ê¤¬¥é¥¤¥ÈÀþ¤Ø¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÈÏ¢Â³¤ÇÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Íµå¤Ç1¡¦2ÎÝ¤È¤µ¤é¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤ë¤È¡¢¥Ç¡¼¥Ó¥¹Áª¼ê¤¬¥é¥¤¥È¤ØÁ°¤Ø¤¹¤ë¤É¤¤°ìÂÇ¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤Ï¿ùËÜÍµÂÀÏºÁª¼ê¤Î¹¥¼éÈ÷¤ËÁË¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÏÉôÁª¼ê¤Ï4»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£