¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¥é¥ó¥Ê¡¼·èÄê¤Î²£»³Íµ¤Ë¡Ö¤À¤È»×¤Ã¤¿w¡×¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¤ï¤º¤«¤ÊÊÑ²½¡É
¡¡7·î31ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹!¡ÙÈÖÁÈ½ªÈ×¤Ë¡¢¡Ö²¶¤Ç¤¹¡×¤Èµó¼ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡ØSUPER EIGHT¡Ù¡Êµì´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¡Ë²£»³Íµ¡£8·î30Æü¡¢31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆ±¶É¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇò¤Ã¡ª²°³°¤Ç¥í¥±Ãæ¤Î²£»³¡¢¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹!¡Ù¤ËÆü¾Æ¤±´é¤ÇÅÐ¾ì¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼
¡¡STARTO ENTERTAINMENT¡Êµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ë¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1997Ç¯¤Î»³¸ýÃ£Ìé¡Ê¸µTOKIO¡Ë¡¢1998Ç¯¤Î¿¹ÅÄ¹ä¡Ê¸µV6¡Ë¡¢2014Ç¯¤Î¾ëÅçÌÐ¡Ê¸µTOKIO¡Ë°ÊÍè¡¢Ã±ÆÈ¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë²£»³¡£
¡¡2024Ç¯9·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£Ç¯¤Ç44ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¤±¤Ë¡¢°Õ³°¤È¤¤¤¨¤Ð°Õ³°¤Ê¿ÍÁª¤À¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤È¸À¤¦¤Ù¤¤«¡¢Ç®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤Ò¤ÈÂÁá¤¯¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¤Î²ÄÇ½À¤Ë´ªÉÕ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡£
¡ÔÆü¾Æ¤±¤·¤Æ¤ë¤«¤é²£»³Íµ¤À¤È»×¤Ã¤¿ww¡Õ
¡Ô¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆü¾Æ¤±¤·¤Æ¤ë¤«¤é²ø¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¾Ð¡Õ
¡Ô²£»³Íµ¤ÎÇò¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡©¡©¾Æ¤±¤Æ¤Ê¤¤¡©¡©¡©¤Ã¤Æ»×¤¤»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¥É¥¥É¥¤¹¤®¤¿¤è¡Õ
¡¡¤Ê¤ó¤È¡¢ºÇ¶á¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î¡¢Èà¤Î¡ÖÆü¾Æ¤±¡×¤Ë¤è¤ë¡È¤ï¤º¤«¤ÊÊÑ²½¡É¤Çµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤ÎÊó¹ð¤¬SNS¤Ç¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¼¡¼¡¢
¡Ö²£»³¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð40Âå¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¿§ÇòÈþÈ©¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¡¢¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹!¡Ù¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡ÈÈþÈ©¥Ä¥¢¡¼¡É¤Ê¤É¤Î´ë²è¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢»ç³°Àþ¤òÍá¤Ó¤ë¤È±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤ÆÀÖ¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï²°³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¸¥à¤Ç´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½÷À¤«¤é¤·¤¿¤é¼Â¤ËÁ¢¤Þ¤·¤¤¿§ÇòÈþÈ©¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤ÏÇò¤¹¤®¤ë¤³¤È¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤È¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÈþÈ©¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¿©»ö¤ä²½¾ÑÉÊ¤Ë¤âµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡×
ËÜÈÖ½ªÎ»¸å¤Ë¤âÂ¨¡¢¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤òÍ½Äê
¡¡µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¤â¶Ã¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÖÆü¾Æ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×²£»³¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡Ö²¿¤«¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¶¥ï¤Ä¤¯¤Î¤ÏÅöÁ³¡£Æü¾Æ¤±¤·¤¿È©¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢ËÜÈÖ¤ËÈ÷¤¨¤Æ²°³°¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤Î¤âÍÆ°×¤¤¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ½Ð±é¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢7·î26Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥½¥í¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Î¿¿ºÇÃæ¤Ç¡¢9·î18Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë18¸ø±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë²£»³¡£¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ÙËÜÈÖ½ªÎ»¸å¤Î9·î2Æü¤Ë¤âÊ¡²¬¸©¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎãÇ¯¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÈÎý½¬¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÌÔ½ë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë²á¹ó¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÌµ»ö¤Ë´°Áö¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤¬¿´ÇÛ¡£¤½¤ì¤³¤½¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÈÆü¾Æ¤±¡É°Ê¾å¤Ë¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ÏËüÁ´¤Î¿ÈÂÎ¤Î¥±¥¢¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡¦·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡Æü¾Æ¤±¤É¤¦¤³¤¦¤è¤ê¤â¡¢²£»³¤ÎÂÎÄ´¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÌë´Ö¤äÆü±¢¤ÎÂ¿¤¤¥³¡¼¥¹¤òÁö¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£