クリエイティブメディアは、TVやPCと接続して臨場感あふれる迫力サウンドが楽しめる2.1chサウンドバー「Creative Stage Pro」を、直販オンラインストアのクリエイティブストアで2025年7月30日に発売しました。直販価格は1万9800円(税込)。

「Creative Stage Pro」

発売を記念して、クリエイティブストアでは2025年8月8日 11:59AMまで20%オフの1万5840円(税込)で販売しています(予定数に達した場合、予告なく終了する場合があります。)。

記事のポイント 2つの「SuperWideモード」で、リビングなど広い部屋に設置する場合も、PCデスク上など近い距離に置く場合も、どちらにも対応可能。2万円を切るコストパフォーマンスの高さで、サウンドバー初心者にもオススメ。

「Creative Stage Pro」は、幅約55cmのコンパクトなサウンドバーながら、サイズを超えたワイドなサウンド ステージで没入感のあるオーディオを実現します。

↑幅約55cmのコンパクトサイズ。

Stage Proは、リビングのテレビで映像コンテンツを楽しむ際などに適した「ファーフィールドモード」と、書斎のPCデスクでゲームや音楽を楽しむ際などに適した「ニアフィールドモード」の、2つの「SuperWideモード」を備えており、リスニング環境に合わせて最適なサウンドステージを選ぶ事ができます。

↑リビングのテレビで映像コンテンツを楽しむ際などに適した「ファーフィールドモード」搭載。

↑PCデスクに設置する場合には「ニアフィールドモード」がオススメ。

HDMI ARC、USB、Bluetoothなど様々な接続性を備えており、テレビやPC、スマートフォン/タブレットなどを簡単に接続してシームレスに切り替えて使えます。また、Dolby Audioにも対応しており、HDMI ARCや光デジタル入力からのDolby Audio コンテンツを高音質でよりクリアに楽しめます。

↑背面の端子部分。

総合80W /ピーク出力160Wの大出力で迫力のサウンドを再生。カスタム チューニングを施したミッドレンジ ドライバーとロングスロー サブウーファーによって、パワフルで重低音の効いたサウンドを実現しています。

クリエイティブメディア 2.1chサウンドバー「Creative Stage Pro」 発売日:2025年7月30日 実売価格:1万9800円(税込)

