¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¼óÅÔ¤Ê¤É¤ËÂçµ¬ÌÏ¹¶·â¡¡6ºÐ¤ÎÃË»ù¤é6¿Í»àË´¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¡Ö¸«¤»¤·¤á¤Î»¦¤ê¤¯¤À¡×
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤Ê¤É³ÆÃÏ¤Ë¥í¥·¥¢·³¤Ë¤è¤ë300µ¡¤òÄ¶¤¨¤ë¥É¥í¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ò´Þ¤à6¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¶õ·³¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥í¥·¥¢·³¤Ï30ÆüÌë¤«¤é31Æü¤Ë¤«¤±¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤·¡¢300µ¡°Ê¾å¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤ä¥ß¥µ¥¤¥ë8È¯¤ò»È¤Ã¤¿¹¶·â¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹¶·â¤Ï¼ç¤Ë¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¡¼¥¦»ÔÅö¶É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½¸¹ç½»Âð¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢6ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò´Þ¤à6¿Í¤¬»àË´¡¢80¿Í°Ê¾å¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«¤»¤·¤á¤Î»¦¤ê¤¯¤À¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤ò¸ò¾Ä¤Î¾ì¤ËÃå¤«¤»¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¼êÃÊ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¹ñ¤Î¼ê¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤¬ÄäÀï¸ò¾Ä¤Ë±þ¤¸¤ë¤è¤¦¡¢²þ¤á¤Æ³Æ¹ñ¤Ø¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï30Æü¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÊ¼´ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÂç·¿¼è°ú¤Ç´ðËÜ¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤ÈÉ½ÌÀ¡£¼è°ú¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂÐ±þ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¥í¥·¥¢¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ëÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£