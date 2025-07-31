¡Ú¿åÉÔÂ¡ÛÆüËÜ¤Ï±«¹ß¤Ã¤Æ³¤¤ËÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¹ñ¡¡¥·¥ã¥ï¡¼¡Ø£±Ê¬½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡Ù¤Ç£±£°¥ê¥Ã¥È¥ë¼º¤¦¡¡Êä½õ¶â¤¬½Ð¤ëÀá¿åÂÐºö¤â¤¢¤ë¤é¤·¤¤
¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¿¼¹ï¤Ê¿åÉÔÂ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¼¸Ë¸©¤Ç¤Ï¡¢»°Êõ¥À¥à¤ÎÃù¿åÎ¨¤¬È¾Ê¬°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢²Æ¤Î»Ô±Ä¥×¡¼¥ë¤¬±Ä¶ÈÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿åÉÔÂ¤ËÂÐ¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ëÂÐºö¡¢¤µ¤é¤Ë¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤³¤È¡¢ÀìÌç²È¤ä¿å¤Î¥×¥í¤é¤Î¸«²ò¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡ý¶¶ËÜ½ß»Ê¡§ÉðÂ¢ÌîÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡¡¿å¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡ýµÈÂ¼ÏÂ½¢¡§¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÂåÉ½¡ý¿·ÅÄÍÎ»Ê¡§Ê¡ÅçÂç³Ø¶µ¼ø
¶áµ¦ËÌÉô¤Ç¤Ï¹ß¿åÎÌ¤¬µîÇ¯¤Î¤ï¤º¤«£±£°¡ó
»Ë¾åºÇ¤âÁá¤¤Çß±«ÌÀ¤±¡£µ¤¾ÝÄ£¤Î£··î£²£·Æü¤Þ¤Ç¤Î£³£°Æü´Ö¹ç·×¹ß¿åÎÌ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Âçºå»Ô¤Ç¤Ï£±£°£³¥ß¥ê¤Û¤É¤ÇÊ¿Ç¯¤Î£µ£¶¡ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¼¸Ë¸©Ë²¬»Ô¤Ï£²£°¥ß¥ê¤ÇÊ¿Ç¯¤Î£±£°¡ó¡¢µþÅÔÉÜÉñÄá»Ô¤Ï£±£¹¥ß¥ê¤ÇÊ¿Ç¯Èæ¤Î£¹¡ó¤ÈÈó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¿å»ñ¸»¤Î£³Ê¬¤Î£±¤Ï¡ÖÇß±«¡×¤È¡ÖÂæÉ÷¡×¤À¤½¤¦¤Ç¡¢ºÒ³²¤Ï¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿åÉÔÂ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ÂæÉ÷¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÊä¤¨¤ë¿å¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ã°ÇÈ»ÔÎ©½ÕÆü¥ì¥¸¥ã¡¼¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢£··î£²£³Æü¤Ë±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«£³Æü¤Ç±Ä¶ÈÃæ»ß¤òÈ¯É½¡£¿å¸»¤Ç¤¢¤ë»°Êõ¥À¥à¤ÎÃù¿åÎ¨¤¬£²£¸Æü¸áÁ°¤Ç£³£¹¡¥£µ¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££³£°%¤òÀÚ¤ë¤ÈÌë´Ö¤Î¸º°µµë¿å¡¢£²£°%¤òÀÚ¤ë¤ÈÌë´ÖÃÇ¿å¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¿åÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼ç¤ËÀ¸³èÍÑ¿å¡¢ÇÀ¶ÈÍÑ¿å¡¢¹©¶ÈÍÑ¿å¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡££±£¹£¹£´Ç¯¤ÎÂç³é¿å¤Î±Æ¶Á¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
´ØÀ¾¤Ç¤Î¼è¿åÀ©¸Â
ÈüÇÊ¸Ð¡§£´£³Æü´Ö
ÌÚÄÅÀî£³¥À¥à¡§£µ£°Æü´Ö
¼¼À¸¥À¥à¡§£·£°Æü´Ö
°ì¸Ë¥À¥à¡§£²£·£·Æü´Ö
¡¡¼Â¤Ï¶áµ¦¤ÎÁ´¥À¥à¤¬³é¿å¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£²£¸Æü¸áÁ°»þÅÀ¤Ç¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹£³£°£ã£í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹£¹£°£ã£í¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Àá¿å¤Ê¤É¤â¹Í¤¨»Ï¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿åÉÔÂ¡¡¥³¥á¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬¡©
¥³¥á¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡ÅçÂç³Ø¤Î¿·ÅÄÍÎ»Ê¶µ¼ø¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï£¶·îÃæ½Ü¤«¤é¤ÏÃæ´³¤·¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤Î¿å¤ò¾¯¤·È´¤¤¤Æ¡¢¶¯¤¤°ð¤À¤±»Ä¤½¤¦¤È¤¤¤¦ÁªÊÌ´ü¤Ç¡¢¤½¤Î»þ´ü¤Ï±«¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¤½¤³¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·£··î²¼½Ü¤«¤é£¸·î¾å½Ü¤Ï½ÐÊæ´ü¡Ê°ð¤¬Êæ¤ò½Ð¤·³«²Ö¤·¼õÊ´¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¿å¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¤¤Þ¿å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¼ý³Ï¤ËÄ¾ÀÜ±Æ¶Á¡£¹â²¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿å¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¼ý³ÏÎÌ¤¬¸º¤Ã¤¿¤ê¡¢Çö¤¯¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãæ¿È¤¬¥¹¥«¥¹¥«¤ÇÇòÂù¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï£²Ç¯Á°¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±Æ¶Á¤¬º£¤Î¥³¥áÉÔÂ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Þ¤¿Æ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢½©¤Î¥³¥á¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¤ë¤³¤È£³¤Ä¡Ö¿å¤Î½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¥À¥á¡×¡Ö¿åÏ³¤ì¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡Ö±«¿å¥¿¥ó¥¯¤ÎÀßÃÖ¡×
À¸³èÍÑ¿å¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¿åÉÔÂ¤ËÈ÷¤¨¤Æº£¤Î¤¦¤Á¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡©
¤Þ¤º¡È½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡É¤ò¤ä¤á¤ë¡££±Ê¬´Ö½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¼Ø¸ý¤Ê¤é£±£²£Ì¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤Ê¤é£±£°£Ì¤Î¿å¤¬Î®¤ì¤Þ¤¹¡££±Ê¬¤ò£³£°ÉÃ¤Ë¸º¤é¤¹¤À¤±¤Ç¡¢£¶£Ì¤ÎÀá¿å¤Ë¡£¤³¤ì¤ò£±½µ´ÖÂ³¤±¤ë¤È£´£²£Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦£±¤Ä¤Ï¡Ö¿åÏ³¤ì¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡£¼ê½ç¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ø¸ý¤òÊÄ¤á¤ë
¢¥È¥¤¥ì¤Ë¿å¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§
£¿åÆ»¥á¡¼¥¿¡¼¤ò³ÎÇ§
Á´¤Æ¤Î¿å¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢¥á¡¼¥¿¡¼¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤â¡£¿åÆ»´É¤ÎÏ·µà²½Î¨¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï£²£³¡¥£¶¡ó¤Ç¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¥ï¡¼¥¹¥È£±°Ì¤¬ÂçºåÉÜ¤Î£³£³¡¥£¸¡ó¤Ç¤¹¡£²È¤ÎÁ°¤ÎÆ»¤Þ¤Ç¤ÎÂÀ¤¤¿åÆ»´É¤«¤é²ÈÄí¤Ë°ú¤¯¿åÆ»´É¤Ï¡¢ÀÕÇ¤¤Ï³Æ²ÈÄí¤Ë¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¿åÏ³¤ì¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÄ¾¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¾¤Ë³Æ²ÈÄí¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö±«¿å¥¿¥ó¥¯¡×¤ÎÀßÃÖ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï³Æ²ÈÄí¤Î±«¿å¥¿¥ó¥¯¤ÎÀßÃÖ¤Ï£²£°£±£´Ç¯¤«¤éÅØÎÏµÁÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Ï¿ôËü±ß¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊä½õ¶â¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂçºåÉÜ¡¡±«¿å¥¿¥ó¥¯ÀßÃÖ¤Î½õÀ®À©ÅÙ¡Û
Âçºå»Ô¡¢¿²²°Àî»Ô¡¢ÏÂÀô»Ô¡¡¹ØÆþ²Ä²Á³Ê¤Î£²Ê¬¤Î£±¡Ê¾å¸Â£³Ëü±ß¡Ë
¹âÄÐ»Ô¡¡ÀßÃÖÈñÍÑ¤Î£³Ê¬¤Î£±¡Ê¾å¸Â£±Ëü±ß¡Ë
°ñÌÚ»Ô¡¡¹ØÆþ²Á³Ê¤Î£³Ê¬¤Î£²¡Ê¾å¸Â£³Ëü±ß¡Ë
¹âÀÐ»Ô¡¡¹ØÆþ²Á³Ê¤Î£³Ê¬¤Î£²¡Ê¾å¸Â£´Ëü±ß¡Ë
¤Þ¤¿¡¢±«¿å¤ò²¼¿åÆ»¤ËÄ¾ÀÜÊüÎ®¤»¤ºÃù¿å¤·¡¢ÃÏÃæ¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¿»Æ©¤µ¤»¤Ä¹½Â¤¤Î¿¢ºÏ¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ë¡Ö±«Äí¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µþÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¡¢£²£°£²£´Ç¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤Ë¹ç·×£±£¶¤«½ê¤Î±«Äí¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯´Ö¤Î¿å»ñ¸»ÊÝÍÎÌ¤ÏÀ¤³¦Ê¿¶Ñ¤ÎÈ¾Ê¬¡ª¡©
£±¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÇ¯´Ö¤Î¿å»ñ¸»ÊÝÍÎÌ¤ÏÀ¤³¦Ê¿¶ÑÌó£·£°£°£°Î©Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÏÈ¾Ê¬¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤Ìó£³£´£°£°Î©Êý¥á¡¼¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï¹ß±«ÎÌ¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¸ý¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤È¡¢³¤¤«¤é»³¤Ø¤Îµ÷Î¥¤¬Ã»¤¯¤Æ¡¢Àî¤Î¿å¤¬¤¹¤°¤Ë³¤¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀî¤Î½Û´Ä¤Ï¡Ö£±Çñ£²Æü¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿å»ñ¸»¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢³ÎÊÝ¤·¤Ë¤¯¤¤¹ñ¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Ãù¿å¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿å¤òÎ¯¤á¤ë¤Î¤«¡©°ìÈÖ¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡Ö¥À¥à¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥À¥à¤âÏ·µà²½¤Ç¿åÏ³¤ì¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤ê¡¢Äì¤ËÅÚº½¤¬ÂÏÀÑ¤·¤¿¤ê¤È¿´ÇÛ¤À¤é¤±¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤¥À¥à¤Ï¡¢¿åÃæ¤ËÂÏÀÑ¤·¤Æ¤¤¤¯º½¤äÅÚ¤ò¼è¤ê½ü¤¯µ¡Ç½¤òÉÕ¤±¤Æ¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤Ç¤¤¿¥À¥à¤ÎÂ¿¤¯¤Ç¤Ï¡¢ÂÏÀÑ¤·¤¿ÅÚ¤ò¼è¤ê½ü¤¯µ»½Ñ¤Ï¤Þ¤À³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤É¤óÄì¤¬Àõ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ãù¤á¤é¤ì¤ë¿å¤ÎÎÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´ûÂ¸¥À¥à¤Î¡Ö¤«¤µ¾å¤²¡×°Æ¡¡¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ç¤Î²ÝÂê¤â
¤½¤³¤Ç¡¢º£½Ð¤Æ¤¤Æ¤ëÏÃ¤¬¥À¥à¤Î¤«¤µ¾å¤²¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹â¤µ¤ò²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤«¤«¤ë¿å°µ¤ËÂÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÂÎ¤Ë¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤³¤Á¤é¤â¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¾å¿åÆ»À°È÷¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¢²¼¿åÆ»À°È÷¤Ï¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µîÇ¯£´·î¤«¤é¹ñ¸ò¾Ê¤Ë°ì¸µ²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿åÆ»»ö¶È¤Î·Ð±Ä´ðÈ×¤Î¶¯²½¡¢Ï·µà²½¤äÂÑ¿Ì²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢ºÒ³²È¯À¸»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÁáµÞ¤ÊÉüµì»Ù±ç¡¢³é¿å¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¥À¥à°Ê³°¤Ç¡¢¿åÉÔÂ¤ËÂÐ¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¿å¤Ï°Ê²¼¤Î¤É¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡³¤¿å
¢²¼¿å
£Àã
¤ÃÏ²¼¿å
³¤¿å¤òÃ¸¿å²½¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢²¼¿å¤ò¾å¿å²½¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Àã¤Ï¡¢½ÕÀè¤Þ¤Ç¤¿¤Þ¤Ã¤¿¿å¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Å·Á³¤Î¥À¥à¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²¹ÃÈ²½¤ÇÀÑÀãÎÌ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤ÎÃÏ²¼¿å¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ´¶À÷¾É¤¬¹¤¬¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ê¤É¤Ç¡¢¿åÆ»¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·§ËÜ¸©¤Ê¤É¤Ï¿åÆ»¿å¤òÃÏ²¼¿å¤«¤é¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤¦£±²ó¤³¤³¤ò¸«Ä¾¤¹¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿åÉÔÂ¡¢¤ï¤¿¤·Ã£¤Î¡Ö¿å¤ÏË¤«¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¥¹¥¤¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£