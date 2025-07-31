µÆÀîÎç¤¬Ã¸Ï©Åç¤Î¼òÂ¢¤ÇÊ³Æ®¡¡¼ç±é±Ç²è¡Ø¼ï¤Þ¤¯Î¹¿Í¡ÁîÒ¤Î¤µ¤µ¤ä¤¡Á¡ÙÍ½¹ð¡õ¥Ý¥¹¥¿¡¼²ò¶Ø
¡¡µÆÀîÎç¤¬15Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¼ç±éºî¤Ç¡¢±Ç²è¡Ø¼ï¤Þ¤¯Î¹¿Í¡Ù¥·¥ê¡¼¥º5ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¼ï¤Þ¤¯Î¹¿Í¡ÁîÒ¡Ê¤â¤í¤ß¡Ë¤Î¤µ¤µ¤ä¤¡Á¡Ù¤Î¸ø³«Æü¤¬10·î10Æü¤Ë·èÄê¡£Í½¹ð±ÇÁü¤È¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛµÆÀîÎç¼ç±é¡Ø¼ï¤Þ¤¯Î¹¿Í¡ÁîÒ¡Ê¤â¤í¤ß¡Ë¤Î¤µ¤µ¤ä¤¡Á¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡ÆüËÜ¿Í¤Î¿©¤ò»Ù¤¨¤ëÂè°ì¼¡»º¶È¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö±Ç²è¤òÄÌ¤·¤ÆÂè°ì¼¡»º¶È¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤äË¤«¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸Î¡¦±ö²°½Ó´ÆÆÄ¤ÎÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¤ËÀ½ºî¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¼ï¤Þ¤¯Î¹¿Í¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º5ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëºÇ¿·ºî¡Ø¼ï¤Þ¤¯Î¹¿Í¡ÁîÒ¤Î¤µ¤µ¤ä¤¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©Ã¸Ï©Åç¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ã¸Ï©Åç¤Çºî¤é¤ì¤ëÆüËÜ¼ò¤ÈÊ¼¸Ë¸©¤òÂåÉ½Åª¤Ê»ºÃÏ¤È¤¹¤ë¼òÊÆ¡¦»³ÅÄ¶Ó¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¿Í¡¹¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÀº¿À¤È¸½¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤ä³ëÆ£¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤Ï¡¢ºòÇ¯¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤òËÜ³ÊÅª¤ËºÆ³«¤·¡¢ÀèÆü¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØÇã¤ï¤ì¤¿ÃË¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¦BS¥Æ¥ìÅì¤Û¤«¡Ë¤Ç8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤â²Ì¤¿¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿µÆÀîÎç¡£Ã¸Ï©Åç¤ÎÏ·ÊÞ¼òÂ¢¤òË¬¤ì¤ë¡¢ÆüËÜ¼ò¤ò°¦¤¹¤ëÇÀÎÓ¿å»º¾Ê´±Î½¡¦¿ÀºêÍý·Ã¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¸å·Ñ¼ÔÌäÂê¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ëÏ·ÊÞ¼òÂ¢¤ÎÂ©»ÒÌò¤Ë¶â»ÒÈ»Ìé¡¢¼ò¤Å¤¯¤ê¤Ë¹â¤¤»Ö¤ò¤â¤Ä¼ã¤¤½÷ÀÂ¢¿Í¤ÎÆ£¸¶²ÆÈþÌò¤ËÀ¶¿å¤¯¤ë¤ß¡¢¿ÀºêÍý·Ã¤ÎÁ°Ç¤¤ÇÆüËÜ¼ò¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¸µÇÀÎÓ¿å»º¾Ê´±Î½¤Î²¬Â¼ÉðÌò¤ËÄ«°æÂçÃÒ¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢»³¸ý¤¤¤Å¤ß¡¢¤¿¤«¤ªÂë¡¢ÇòÀÐ²ÃÂå»Ò¡¢¾£µ£¡¢±ÊÅçÉÒ¹Ô¤È¼ÂÎÏÇÉ¤¬´é¤òÂ·¤¨¤¿¡£¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜºî¤¬¥·¥ê¡¼¥º¤Ç2ºîÌÜ¤Î´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ë¼Ä¸¶Å¯Íº¡£
¡¡ÅÁÅýÅª¤Ê¼êË¡¤òÂ³¤±¤ëÊ¼¸Ë¸©Ã¸Ï©Åç¤ÎÏ·ÊÞ¼òÂ¢¤Ë¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê´±Î½¤Î¿ÀºêÍý·Ã¡ÊµÆÀîÎç¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ¼ò»º¶È¤Î¤¤¤Þ¤òÃÎ¤ë¤Ù¤¯¡¢¡ÖÆüËÜ¼ò¥ª¥¿¥¯¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤ëÈà½÷¤Ë»ë»¡¤ÎÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Íý·Ã¤¬Ë¬¤ì¤¿ÀéÇ¯°ì¼òÂ¤¤Ç¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¼êË¡¤ò´Ó¤³¤¦¤È¤¹¤ëÂ¢¸µ¤Î¾¾¸µ¹±Íº¡Ê¾£µ£¡Ë¤È¡¢¿·¤·¤¤ÊýË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ëÂ©»Ò¤Î¹§Ç·¡Ê¶â»ÒÈ»Ìé¡Ë¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¢¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢½÷ÀÂ¢¿Í¤Î²ÆÈþ¡ÊÀ¶¿å¤¯¤ë¤ß¡Ë¤ò´Þ¤á¼ã¼ê¤Î»Ñ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸å·Ñ¼Ô¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤ËÅÎ»á¤ÎÁðÌî¡Ê¤¿¤«¤ªÂë¡Ë¤Ï¾Ç¤ê¡¢¤Û¤«¤ÎÂ¢¿Í¤¿¤Á¤È¤Î´Ö¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¸í²ò¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤ò³À´Ö¸«¤¿Íý·Ã¤Ï¡¢°¦¤¹¤ëÆüËÜ¼ò¤ò¼é¤ë¤¿¤á²ò·èºö¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÀéÇ¯°ì¼òÂ¤¤Ë³¤³°¤«¤é»ö¶ÈÇã¼ý¤ÎÏÃ¤Þ¤Ç»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡Ä¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¿ÀºêÍý·Ã¡ÊµÆÀî¡Ë¤¬¡¢Ï·ÊÞ¼òÂ¤¤ÎÅÁÅý¤òÌ¤Íè¤ØÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÌäÂê¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤Ë¿´ÂÇ¤¿¤ì¤ëÍ½¹ð±ÇÁü¡£
¡¡Ã¸Ï©Åç¤ÎÏ·ÊÞ¼òÂ¢¤òË¬¤ì¤¿¿Àºê¤¬ÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À×·Ñ¤®ÌäÂê¡¢¸å·Ñ¼Ô¤Î°éÀ®¡¢ÅÁÅý¤Î·Ñ¾µ¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¼ò»º¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤ä²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿Àºê¤ÏÅÁÅý¤ò¼é¤í¤¦¤ÈÊ³Æ®¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÇ®°Õ¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í´Ö¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤¬¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¿Àºê¤¬¡Ö¿Í°ìÇÜ¡¢ÆüËÜ¼ò¤ò°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ë»Ñ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¿Àºê¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢Ï·ÊÞÆüËÜ¼ò¼òÂ¢¤Ë·È¤ï¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¡£²£¤Ë¤Ï¡Ö¿Í¡¹¤ÎÁÛ¤¤¡£ÅÚÃÏ¤Î´ê¤¤¡£ÅÁÅý¤ò½Å¤ó¤¸¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Ø·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¼ï¤Þ¤¯Î¹¿Í¡ÁîÒ¤Î¤µ¤µ¤ä¤¡Á¡Ù¤Ï¡¢10·î10Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛµÆÀîÎç¼ç±é¡Ø¼ï¤Þ¤¯Î¹¿Í¡ÁîÒ¡Ê¤â¤í¤ß¡Ë¤Î¤µ¤µ¤ä¤¡Á¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡ÆüËÜ¿Í¤Î¿©¤ò»Ù¤¨¤ëÂè°ì¼¡»º¶È¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö±Ç²è¤òÄÌ¤·¤ÆÂè°ì¼¡»º¶È¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤äË¤«¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸Î¡¦±ö²°½Ó´ÆÆÄ¤ÎÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¤ËÀ½ºî¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¼ï¤Þ¤¯Î¹¿Í¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡¡¼ç±é¤Ï¡¢ºòÇ¯¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤òËÜ³ÊÅª¤ËºÆ³«¤·¡¢ÀèÆü¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØÇã¤ï¤ì¤¿ÃË¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¦BS¥Æ¥ìÅì¤Û¤«¡Ë¤Ç8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤â²Ì¤¿¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿µÆÀîÎç¡£Ã¸Ï©Åç¤ÎÏ·ÊÞ¼òÂ¢¤òË¬¤ì¤ë¡¢ÆüËÜ¼ò¤ò°¦¤¹¤ëÇÀÎÓ¿å»º¾Ê´±Î½¡¦¿ÀºêÍý·Ã¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¸å·Ñ¼ÔÌäÂê¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ëÏ·ÊÞ¼òÂ¢¤ÎÂ©»ÒÌò¤Ë¶â»ÒÈ»Ìé¡¢¼ò¤Å¤¯¤ê¤Ë¹â¤¤»Ö¤ò¤â¤Ä¼ã¤¤½÷ÀÂ¢¿Í¤ÎÆ£¸¶²ÆÈþÌò¤ËÀ¶¿å¤¯¤ë¤ß¡¢¿ÀºêÍý·Ã¤ÎÁ°Ç¤¤ÇÆüËÜ¼ò¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¸µÇÀÎÓ¿å»º¾Ê´±Î½¤Î²¬Â¼ÉðÌò¤ËÄ«°æÂçÃÒ¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢»³¸ý¤¤¤Å¤ß¡¢¤¿¤«¤ªÂë¡¢ÇòÀÐ²ÃÂå»Ò¡¢¾£µ£¡¢±ÊÅçÉÒ¹Ô¤È¼ÂÎÏÇÉ¤¬´é¤òÂ·¤¨¤¿¡£¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜºî¤¬¥·¥ê¡¼¥º¤Ç2ºîÌÜ¤Î´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ë¼Ä¸¶Å¯Íº¡£
¡¡ÅÁÅýÅª¤Ê¼êË¡¤òÂ³¤±¤ëÊ¼¸Ë¸©Ã¸Ï©Åç¤ÎÏ·ÊÞ¼òÂ¢¤Ë¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê´±Î½¤Î¿ÀºêÍý·Ã¡ÊµÆÀîÎç¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ¼ò»º¶È¤Î¤¤¤Þ¤òÃÎ¤ë¤Ù¤¯¡¢¡ÖÆüËÜ¼ò¥ª¥¿¥¯¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤ëÈà½÷¤Ë»ë»¡¤ÎÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Íý·Ã¤¬Ë¬¤ì¤¿ÀéÇ¯°ì¼òÂ¤¤Ç¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¼êË¡¤ò´Ó¤³¤¦¤È¤¹¤ëÂ¢¸µ¤Î¾¾¸µ¹±Íº¡Ê¾£µ£¡Ë¤È¡¢¿·¤·¤¤ÊýË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ëÂ©»Ò¤Î¹§Ç·¡Ê¶â»ÒÈ»Ìé¡Ë¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¢¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢½÷ÀÂ¢¿Í¤Î²ÆÈþ¡ÊÀ¶¿å¤¯¤ë¤ß¡Ë¤ò´Þ¤á¼ã¼ê¤Î»Ñ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸å·Ñ¼Ô¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤ËÅÎ»á¤ÎÁðÌî¡Ê¤¿¤«¤ªÂë¡Ë¤Ï¾Ç¤ê¡¢¤Û¤«¤ÎÂ¢¿Í¤¿¤Á¤È¤Î´Ö¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¸í²ò¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤ò³À´Ö¸«¤¿Íý·Ã¤Ï¡¢°¦¤¹¤ëÆüËÜ¼ò¤ò¼é¤ë¤¿¤á²ò·èºö¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÀéÇ¯°ì¼òÂ¤¤Ë³¤³°¤«¤é»ö¶ÈÇã¼ý¤ÎÏÃ¤Þ¤Ç»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡Ä¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¿ÀºêÍý·Ã¡ÊµÆÀî¡Ë¤¬¡¢Ï·ÊÞ¼òÂ¤¤ÎÅÁÅý¤òÌ¤Íè¤ØÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÌäÂê¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤Ë¿´ÂÇ¤¿¤ì¤ëÍ½¹ð±ÇÁü¡£
¡¡Ã¸Ï©Åç¤ÎÏ·ÊÞ¼òÂ¢¤òË¬¤ì¤¿¿Àºê¤¬ÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À×·Ñ¤®ÌäÂê¡¢¸å·Ñ¼Ô¤Î°éÀ®¡¢ÅÁÅý¤Î·Ñ¾µ¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¼ò»º¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤ä²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿Àºê¤ÏÅÁÅý¤ò¼é¤í¤¦¤ÈÊ³Æ®¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÇ®°Õ¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í´Ö¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤¬¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¿Àºê¤¬¡Ö¿Í°ìÇÜ¡¢ÆüËÜ¼ò¤ò°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ë»Ñ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¿Àºê¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢Ï·ÊÞÆüËÜ¼ò¼òÂ¢¤Ë·È¤ï¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¡£²£¤Ë¤Ï¡Ö¿Í¡¹¤ÎÁÛ¤¤¡£ÅÚÃÏ¤Î´ê¤¤¡£ÅÁÅý¤ò½Å¤ó¤¸¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Ø·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¼ï¤Þ¤¯Î¹¿Í¡ÁîÒ¤Î¤µ¤µ¤ä¤¡Á¡Ù¤Ï¡¢10·î10Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£