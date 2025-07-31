インド宇宙研究機関、NASAと共同開発の地球観測衛星「NISAR」打ち上げ成功
ISRO＝インド宇宙研究機関は日本時間2025年7月30日に「GSLV」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた地球観測衛星「NISAR」は無事に軌道へ投入されたことを、ISROやNASA＝アメリカ航空宇宙局がSNSや公式サイトにて報告しています。
打ち上げに関する情報は以下の通りです。
打ち上げ情報：GSLV-F16 (NISAR)ロケット：GSLV-F16打ち上げ日時：日本時間 2025年2025年7月30日21時10分発射場：サティシュ・ダワン宇宙センター（インド）ペイロード：NISAR
NISARについて
ペイロードのNISAR（NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar）はNASAとISROが共同開発した地球観測衛星で、SAR（合成開口レーダー）を搭載しています。
NASAとISROによると、NISARは高度747kmの軌道上で2種類のレーダー（Lバンド、Sバンド）を用いて、森林や湿地の生態系の変化の追跡、陸地や氷の変形や移動の監視、地殻の動きの検出を行うということです。
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文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部
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