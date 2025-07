韓国の8人組ボーイズグループ・ATEEZ(エイティーズ)のワールドツアーを収めた『ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT:WILL TO POWER] IN CINEMAS』が、8月29日から2D&SCREENX、9月12日から4DX&ULTRA 4DXで公開される。それに先立って、場面写真と特別映像が7月31日、公開された。2018年10月にデビューを果たしたATEEZは、19年に日本デビューも実現し、圧倒的なパフォーマンスとカリスマ性で、今や世界中のファンを魅了し続けている。24年1月、ソウルを皮切りにスタートした記念碑的なワールドツアー『TOWARDS THE LIGHT:WILL TO POWER』は、日本、北米、ヨーロッパをはじめ世界各地を熱狂の渦に包み込んだ。その感動と興奮が、ライブフィルムとして映画館でよみがえる。

「WONDERLAND(Symphony No.9 “From The Wonderland”)」「Crazy Form」「Say My Name」「Guerrilla(Flag Ver.)」といった代表的なヒット曲のパワフルなパフォーマンスから、メンバーそれぞれの個性が発揮されたユニットステージやソロステージも完全収録。光への航海“TOWARDS THE LIGHT”が再び始まる。今回公開されたのは、ステージでパフォーマンスをする美しい場面写真と、楽曲「WONDERLAND(Symphony No.9 “From The Wonderland”)」をメンバーが披露するSCREENX特別予告編。正面のスクリーンだけでなく、左右の画面にも映像が映し出される270度の3画面上映で、本作の興奮を最大限に体感できることがうかがえる。メンバーの圧倒的な歌唱力とダイナミックなパフォーマンスを、ライブ会場にいる以上の臨場感で体験できるSCREENX上映に期待が高まる。また、「発声OK!応援上映」の実施が決定した。通常の上映とは異なり、応援上映ではペンライトなどの応援グッズの持ち込みが可能で、声援や歓声、拍手、手拍子などで盛り上がることができる。まるでコンサート会場のような一体感が楽しめる。さらに、ATEEZオフィシャルファンクラブ限定先行上映会の実施も決定した。